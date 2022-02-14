На тлі інформації про вторгнення авіаквитки до Туреччини різко здорожчали

Досі злітати до Стамбула і назад українцям коштувало $100-150. Нині тарифи підскочили вдвічі-тричі

Вартість авіаперельоту з України до Туреччини різко зросла у декілька разів на тлі інформацій про загрозу повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну. Про це свідчать поточні дані онлайн-сервісів із резервування та купівлі квитків.

Зокрема, переліт із Киева до Туреччини і назад у найближчі два місяці коштує від $344 до $600. Раніше така ж мандрівка обійшлася би у суму $100-150, тобто вартість перельоту вже зросла більш ніж втричі.

Раніше повідомлялося, що деякі авіаперевізники скасували рейси до України через загрозу початку бойових дій на території держави.

Через це, зокрема, минулих вихідних літак українського лоукостера SkyUp, що виконував рейс за маршрутом Фуншал (Мадейра, Португалія) – Бориспіль (Україна), не отримував дозвіл на перетин повітряного простору України та вимушено сів в аеропорту Кишиніва (Молдова).

Скасування деяких міжнародних авіарейсів було спричинене тим, що напередодні світові страхові компанії повідомили українських перевізників про припинення страхування літаків через підвищену загрозу загострення військового конфлікту та повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Тим не менше, наразі вітчизняні міжнародні аеропорти працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, на початку року авіасполучення із Туреччиною було ускладнене негодою вв цій країні. Зокрема, українка розповіла про поневіряння в аеропортах через закриту Туреччину.

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