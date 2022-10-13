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Росія запустила нову інформаційну операцію проти України, – ISW

Альона Боженко
glavcom.ua
Росія запустила нову інформаційну операцію проти України, – ISW
РФ у спробі уникнути звинувачень у тероризмі запустила нову операцію проти України
фото із відкритих джерел

На думку аналітиків, російська влада також може створювати умови для виправдання подальших масованих ударів по українських тилах

Росія активізувала інформаційну операцію, щоб хибно зобразити Україну як терористичну державу, ймовірно, створюючи інформаційні умови для протидії спробам оголосити Росію терористичною державою. Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

У РФ кілька джерел випустили неперевірені заяви про те, що співробітники ФСБ нібито затримали громадян України за підозрою у плануванні «терористичних актів» у Свердловській, Московській та Брянській областях.

На тлі цих повідомлень російські військові блогери посилили риторику, звинувачуючи Україну в тому, що вона нібито є «терористичною державою», закликаючи російську владу посилити «контррозвідувальні» процедури, а також офіційно оголосити Україну терористичною країною.

Аналітики зазначають, що заяви про нібито підготовку підривної діяльності в Росії узгоджуються з ширшою спробою встановити інформаційні умови для відповіді на спроби України офіційно оголосити Росію терористичною державою, особливо після нещодавніх масованих атак на критично важливі об'єкти української інфраструктури та житлові райони.

Крім того, на думку експертів, російська влада також може створювати умови для виправдання подальших масованих ударів по українських тилах.

Кремль також може створювати умови для фальшивих нападів на Росію, які будуть видаватися, за терористичні акти, вчинені Україною, попереджають аналітики.

Росія запустила нову інформаційну операцію проти України, – ISW фото 1

Ключові висновки аналітиків:

  • Росія активізує зусилля зі створення інформаційних умов для неправдивого зображення України як терористичної держави, щоб відвернути останні заклики визнати Росію терористичною державою.
  • Можливо, російські війська імпортували персонал, пов’язаний з Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР), на окуповані території України для навчання російських військ використанню безпілотників Shahed-136.
  • Російські джерела стверджували, що українські війська продовжували контрнаступальні дії на Сватове та Кремінну. Російські війська продовжують оборону в цьому районі.
  • Російські джерела продовжували стверджувати, що українські війська здійснюють наземні атаки на північному заході та заході Херсонської області.
  • Російські війська вели наземні удари в районі Бахмута та Авдіївки.
  • Ймовірно, російські війська зміцнюють лінію фронту на заході Запорізької області.
  • Російські військові продовжують стикатися з проблемами оснащення окремих російських солдатів основним особистим спорядженням.
  • Посадовці російської та окупаційної адміністрації продовжують застосовувати заходи примусу до жителів окупованих Росією територій.
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Теги: військові влада навчання

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