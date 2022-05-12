Про війну – на доступній для окупанта мові. Уряд виділив гроші для випуску телепроєкту

Вказані видатки уряд виділив за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету

Кабінет міністрів виділив 165 млн грн Міністерству культури та інформаційної політики з метою забезпечення інформаційної безпеки держави, захисту її інформаційного простору. Про це свідчить урядове розпорядження від 7 травня, повідомляє «Главком».

Кошти мають направити для забезпечення реалізації державним підприємством «Мультимедійна платформа іномовлення України» телевізійного проєкту російською мовою FreeДОМ. На думку уряду, таким чином вдасться поінформувати міжнародну спільноту про події, що відбуваються під час збройної агресії Російської Федерації в Україні.

Вказані видатки уряд виділив за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

Нагадаємо, в Україні триває 78-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як відомо, українські провідні телеканали об’єдналися у загальнонаціональний марафон #UA разом, щоб чинити опір російській пропаганді. Також був створений російськомовний канал FreeДОМ. Мета проекту – створення інформаційного продукту, розрахованого на російськомовну аудиторію у воєнний період, зокрема, російські окупаційні війська.

Трансляція відбувається з 10 березня 2022 року на державному телеканалі UATV, наповнення каналу складається з програм виробництва медіагруп.