Росія розпочала потужну дезінформаційну атаку: основні фейки
Українців попереджають про нові російські фейки у мережі
Окрім ракетної атаки, сьогодні Росія розпочала потужну інформаційно-психологічну кампанію. Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони (РНБО) оприлюднив основні тези рашистської дезінформації.
У рамках інформаційної атаки ворог встиг поширити такі дезінформаційні повідомлення:
- «Володимир Зеленський був евакуйований з Києва»
Президент України записав відеозвернення з вул.Банкової об 11:02.
- «Почався наступ з території Республіки Білорусь»
Голова Чернігівської ОВА повідомив, що ситуація на держкордоні України контрольована.
- «Одночасно з ракетними ударами почався наступ рашистів по всій лінії фронту»
Така інформація не підтверджена.
- «В Україні було повністю знищено усю інфраструктуру»
Прем’єр-міністр України заявив про пошкодження 11 об’єктів інфраструктури.
- «Почалась масова евакуація співробітників посольств в Україні»
Така інформація не підтверджена.
Центр закликає українців не піддаватись паніці, слухати поради державних органів та довіряти інформації лише з перевірених джерел.
Раніше повідомлялося, що зранку росіяни випустили по території України щонайменше 83 ракети, 43 з них збили українські системи протиповітряної оборони. Також відомо, що Росія вранці 10 жовтня атакувала Україну високоточними ракетами Х-101, Х-155, а також використовувала «Калібри», «Іскандери», С-300 та «Торнадо».
Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня. Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив, які цілі обрали рашисти під час обстрілу України сьогодні зранку, 10 жовтня.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих ударів по України сьогодні зранку, 10 жовтня, було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.
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