Росія розпочала потужну дезінформаційну атаку: основні фейки

Українців попереджають про нові російські фейки у мережі

Окрім ракетної атаки, сьогодні Росія розпочала потужну інформаційно-психологічну кампанію. Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони (РНБО) оприлюднив основні тези рашистської дезінформації.

У рамках інформаційної атаки ворог встиг поширити такі дезінформаційні повідомлення:

«Володимир Зеленський був евакуйований з Києва»

Президент України записав відеозвернення з вул.Банкової об 11:02.

«Почався наступ з території Республіки Білорусь»

Голова Чернігівської ОВА повідомив, що ситуація на держкордоні України контрольована.

«Одночасно з ракетними ударами почався наступ рашистів по всій лінії фронту»

Така інформація не підтверджена.

«В Україні було повністю знищено усю інфраструктуру»

Прем’єр-міністр України заявив про пошкодження 11 об’єктів інфраструктури.

«Почалась масова евакуація співробітників посольств в Україні»

Така інформація не підтверджена.

Центр закликає українців не піддаватись паніці, слухати поради державних органів та довіряти інформації лише з перевірених джерел.

Раніше повідомлялося, що зранку росіяни випустили по території України щонайменше 83 ракети, 43 з них збили українські системи протиповітряної оборони. Також відомо, що Росія вранці 10 жовтня атакувала Україну високоточними ракетами Х-101, Х-155, а також використовувала «Калібри», «Іскандери», С-300 та «Торнадо».

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня. Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив, які цілі обрали рашисти під час обстрілу України сьогодні зранку, 10 жовтня.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих ударів по України сьогодні зранку, 10 жовтня, було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.