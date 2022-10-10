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Росія розпочала потужну дезінформаційну атаку: основні фейки

Надія Клочко
glavcom.ua
Росія розпочала потужну дезінформаційну атаку: основні фейки
Ворог поширює фейки щодо наслідків сьогоднішньої ракетної атаки
фото: Центр протидії дезінформації

Українців попереджають про нові російські фейки у мережі

Окрім ракетної атаки, сьогодні Росія розпочала потужну інформаційно-психологічну кампанію. Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони (РНБО) оприлюднив основні тези рашистської дезінформації.

У рамках інформаційної атаки ворог встиг поширити такі дезінформаційні повідомлення:

  • «Володимир Зеленський був евакуйований з Києва»

Президент України записав відеозвернення з вул.Банкової об 11:02.

  • «Почався наступ з території Республіки Білорусь»

Голова Чернігівської ОВА повідомив, що ситуація на держкордоні України контрольована.

  • «Одночасно з ракетними ударами почався наступ рашистів по всій лінії фронту»

Така інформація не підтверджена.

  • «В Україні було повністю знищено усю інфраструктуру»

Прем’єр-міністр України заявив про пошкодження 11 об’єктів інфраструктури.

  • «Почалась масова евакуація співробітників посольств в Україні»

Така інформація не підтверджена.

Центр закликає українців не піддаватись паніці, слухати поради державних органів та довіряти інформації лише з перевірених джерел.

Раніше повідомлялося, що зранку росіяни випустили по території України щонайменше 83 ракети, 43 з них збили українські системи протиповітряної оборони. Також відомо, що Росія вранці 10 жовтня атакувала Україну високоточними ракетами Х-101, Х-155, а також використовувала «Калібри», «Іскандери», С-300 та «Торнадо».

Нагадаємо, росіяни масовано обстріляли міста України 10 жовтня. Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив, які цілі обрали рашисти під час обстрілу України сьогодні зранку, 10 жовтня.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованих ударів по України сьогодні зранку, 10 жовтня, було пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури.

Читайте також: Чому у росіян не закінчуються ракети? Окупанти знайшли вихід
Теги: РНБО інформаційна війна дезінформація війна

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