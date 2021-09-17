Служба зовнішньої розвідки оскаржила у суді відновлення скандального Семочка

Розвідка звертає увагу, що хоч суди і визнали незаконним звільнення Семочка, але не досліджували питання законності його призначення

Служба зовнішньої розвідки оскаржила рішення суду про поновлення Сергія Семочка на посаді першого заступника голови Служби, оскільки це рішення неможливо виконати. Про це йдеться у відповіді Служби зовнішньої розвідки на запит «РБК-Україна».

Розвідка звертає увагу, що хоч суди і визнали незаконним звільнення Семочка, але не досліджували питання законності його призначення на посаду першого заступника голови.

«Неповне з'ясування обставин справи судом є підставою, яка унеможливлює виконання рішення в частині поновлення Семочка С.О. на посаді та виплати йому грошового забезпечення за час вимушеного прогулу у встановлений судом спосіб», – сказано у відповіді.

Крім того, Служба зовнішньої розвідки повідомляє, що місце першого заступника голови вже укомпектовано. Служба подавала клопотання до Окружного адмінсуду Києва з проханням роз'яснити його рішення у справі Семочка, але в ньому було відмовлено.

Служба зовнішньої розвідки, використовуючи свої процесуальні права, також подала апеляційну скаргу на рішення суду про відновлення ексспівробітника.

До слова, скандальний ексрозвідник Семочко відсудив у держави мільйон. Також Феміда підтвердила, що першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки звільнили незаконно, коли він перебував на лікарняному.

Як повідомляв «Главком», наприкінці листопада 2019 року Сергій Семочко через Окружний адміністративний суд Києва подав позов про визнання протиправним та скасування наказу Служби зовнішньої розвідки про своє звільнення.

Як відомо, Департамент контррозвідки Служби безпеки підтвердив, що цивільна дружина і донька першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка мають громадянство Російської Федерації.

Перед цим вийшло журналістське розслідування, в якому стверджувалося, що сім’я Семочка, попри відсутність значних доходів в останні роки, володіє елітними будинками під Києвом загальною вартістю близько $8 млн, або 224 млн грн. Також журналісти повідомили, що найближчі родичі українського топ-розвідника мають російське громадянство.

В НАБУ відкрили проти Семочка кримінальне провадження із формулюванням «на підставі звинувачень в отриманні хабаря». В свою чергу Семочко подав судовий позов до команди журналістів-розслідувачів програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».



