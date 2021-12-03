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    Потенційно небезпечний астероїд наблизиться до Землі

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    4660 Nereus був вперше відкритий у 1982 році - Потенційно небезпечний астероїд наблизиться до Землі
    4660 Nereus був вперше відкритий у 1982 році
    фото: ESA/Hubble/NASA/ESO/M. Kornmesser

    Діаметр яйцеподібного астероїда становить 330 метрів

    Лабораторія реактивного руху NASA повідомила, що 11 грудня біля земної орбіти пролетить астероїд 4660 Nereus (Нерей). Про це повідомляє пресслужба NASA.

    Діаметр яйцеподібного астероїда становить 330 метрів, навколо Сонця він робить повний оборот за 664 дні.

    4660 Nereus був вперше відкритий у 1982 році.

    У NASA зазначили, що цей астероїд, будучи потенційно небезпечним для Землі, наблизиться до неї близько 4 млн кілометрів.

    Раніше NASA запустило в космос супутник для перевірки системи захисту Землі від астероїдів. Зонд виконуватиме завдання щодо дослідження можливості перенаправлення астероїдів, траєкторія яких може загрожувати безпеці планети.

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    Теги: космос NASA астероїд
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    Потенційно небезпечний астероїд наблизиться до Землі