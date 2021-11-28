Магнітні бурі в грудні: календар небезпечних днів на місяць

Збурення геомагнітного поля може тривати від декількох годин до декількох днів і має різні рівні

Магнітні бурі виникають у результаті взаємодії потоків сонячного вітру з магнітосферою Землі

Геомагнітні коливання можуть сильно впливати на самопочуття людини, а сильні бурі навіть порушувати роботу електричних приладів. Коли в грудні 2021 року очікуються магнітні бурі і як уберегти організм від їх впливу, пише «РБК-Україна».

Грудень, на думку вчених, буде відносно спокійним місяцем. Очікується один сильний удар і кілька середньої інтенсивності.

Календар магнітних бур у грудні 2021

1-2 грудня – невелика магнітна буря, триватиме кілька годин і не перевищить рівень чотири бали.

9-13 грудня – сильна магнітна буря, яка може досягти в піковий час семи балів.

21-23 грудня – тривала магнітна буря, яка в піковий час досягне шести балів.

Які симптоми викликає магнітна буря

При середній інтенсивності магнітних коливань погіршення самопочуття можуть відчути метеозалежні люди, літні та люди з хронічними захворюваннями. При сильній бурі здоров'я може похитнутися й у здорових людей.

Можуть бути такі симптоми:

Головний біль, запаморочення

Порушення сну – сонливість або безсоння

Роздратування, апатія, агресія, підвищена емоційність

Загострення хронічних захворювань

Перепади тиску, прискорене серцебиття

Втрата апетиту, нудота

Як впоратися з організмом в дні магнітних бур

Медики рекомендують дотримуватися правильного розпорядку дня та обов'язково виспатися – не менше 7-8 годин на добу.

У такі дні варто знизити фізичні навантаження та емоційне напруження.

Вранці допоможе контрастний душ, ввечері – тепла ванна.

У раціоні варто уникати жирної, гострої, солоної та шкідливої їжі. Кількість кави потрібно знизити, а алкоголь і нікотин – повністю уникати.

Поліпшити самопочуття допоможе невелика зарядка вранці, плавання, прогулянки на свіжому повітрі.

Людям із хронічними захворюваннями варто обмежити свої навантаження і більше відпочивати, а необхідні ліки тримати під руками.

У дні магнітних бур потрібно контролювати свої емоції, уникати стресів, не вплутуватися в конфлікти, суперечки та не скандалити.

Нагадаємо, 25 листопада розпочалася третя магнітна буря в листопаді, яка триватиме до 29 листопада. Пік цієї магнітної бурі очікується саме на 29 листопада.