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    Магнітні бурі в грудні: календар небезпечних днів на місяць

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    Збурення геомагнітного поля може тривати від декількох годин до декількох днів і має різні рівні - Магнітні бурі в грудні: календар небезпечних днів на місяць
    Збурення геомагнітного поля може тривати від декількох годин до декількох днів і має різні рівні
    Фото vsim.ua

    Магнітні бурі виникають у результаті взаємодії потоків сонячного вітру з магнітосферою Землі

    Геомагнітні коливання можуть сильно впливати на самопочуття людини, а сильні бурі навіть порушувати роботу електричних приладів. Коли в грудні 2021 року очікуються магнітні бурі і як уберегти організм від їх впливу, пише «РБК-Україна».

    Грудень, на думку вчених, буде відносно спокійним місяцем. Очікується один сильний удар і кілька середньої інтенсивності.

    Календар магнітних бур у грудні 2021

    1-2 грудня – невелика магнітна буря, триватиме кілька годин і не перевищить рівень чотири бали.

    9-13 грудня – сильна магнітна буря, яка може досягти в піковий час семи балів.

    21-23 грудня – тривала магнітна буря, яка в піковий час досягне шести балів.

    Які симптоми викликає магнітна буря

    При середній інтенсивності магнітних коливань погіршення самопочуття можуть відчути метеозалежні люди, літні та люди з хронічними захворюваннями. При сильній бурі здоров'я може похитнутися й у здорових людей.

    Можуть бути такі симптоми:

    • Головний біль, запаморочення
    • Порушення сну – сонливість або безсоння
    • Роздратування, апатія, агресія, підвищена емоційність
    • Загострення хронічних захворювань
    • Перепади тиску, прискорене серцебиття
    • Втрата апетиту, нудота

    Як впоратися з організмом в дні магнітних бур

    Медики рекомендують дотримуватися правильного розпорядку дня та обов'язково виспатися – не менше 7-8 годин на добу.

    У такі дні варто знизити фізичні навантаження та емоційне напруження.

    Вранці допоможе контрастний душ, ввечері – тепла ванна.

    У раціоні варто уникати жирної, гострої, солоної та шкідливої їжі. Кількість кави потрібно знизити, а алкоголь і нікотин – повністю уникати.

    Поліпшити самопочуття допоможе невелика зарядка вранці, плавання, прогулянки на свіжому повітрі.

    Людям із хронічними захворюваннями варто обмежити свої навантаження і більше відпочивати, а необхідні ліки тримати під руками.

    У дні магнітних бур потрібно контролювати свої емоції, уникати стресів, не вплутуватися в конфлікти, суперечки та не скандалити.

    Нагадаємо, 25 листопада розпочалася третя магнітна буря в листопаді, яка триватиме до 29 листопада. Пік цієї магнітної бурі очікується саме на 29 листопада.

    Теги: здоров'я алкоголь космос ліки
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    Магнітні бурі в грудні: календар небезпечних днів на місяць