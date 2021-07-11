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    Думки вголос

    Закон «Про корінні народи» однобокий і викривлений не на користь українцям

    • Лариса Ніцой

      Письменниця

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Закон «Про корінні народи» однобокий і викривлений не на користь українцям

    Питання, хто такі українці в Україні, залишається відкритим

    Чому український закон «Про корінні народи» – викривлений? Тому що права корінним народам дали, а про обов'язки забули.

    Як каже європейське законодавство, закон про корінні народи – це прописані такі договірні взаємовідносини між державою і корінними народами, коли держава надає корінним народам права та гарантії зберегти їхню ідентичність і не асимілювати їх – а корінні народи беруть на себе зобов'язання інтегруватися в суспільство, в якому живуть. Такий собі взаємообмін (ми – вам, ви – нам).

    Український закон «Про корінні народи», як завжди, однобокий і викривлений не на користь українцям.

    У цьому законі надаються права корінним народам мати свої школи, мову, традиції, релігію, ЗМІ, громади, самоврядування тощо, а от про обов'язок інтегруватися (з тими всіма правами) в українське суспільство:

    а) не йдеться

    б) більше того, Україна гарантує, що не буде примушувати корінні народи інтегруватися (ст.4,п.3).

    Це некоректне формулювання! Таке формулювання треба вилучити.

    Як правильно?

    У Законі про «Корінні народи» окрім статтей про права корінних народів повинна була б бути хоча б одна стаття на кшталт «Органи влади зобов'язані вживати заходів для ефективної реалізації процесу інтеграції корінних народів в українське суспільство.»

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: закон українці держава Україна самоврядування традиції
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    Закон «Про корінні народи» однобокий і викривлений не на користь українцям