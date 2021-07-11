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    11 липня: свята, прикмети та заборони

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    Щоб 11 липня привернути удачі, не лягайте спати - 11 липня: свята, прикмети та заборони
    Щоб 11 липня привернути удачі, не лягайте спати

    Сьогодні святкуємо Всесвітній день шоколаду

    Сьогодні треба уважно стежити за домашніми тваринами – вони підкажуть погоду.

    11 липня відзначаються такі свята:

    Всесвітній день народонаселення.
    Всесвітній день шоколаду.
    День пам'яті жертв геноциду жителів Сребрениці.

    Народні прикмети на 11 липня:

    • Стара кішка починає гратися - бути дощу.
    • Худоба збивається в купу – до негоди.
    • Голки будяка розм'якли і не колються – до дощу.
    • Дозріває чорниця – починай косити жито.
    • Мокре літо – осінь буде ясна.
    • На сосні багато шишок – добре вродить ячмінь.

    Що не рекомендується робити 11 липня:

    Занадто рано лягати спати. Сьогодні можна дозволити собі веселощі і танці до ранку – це може принести удачу.

    Тримати брудне тіло і житло. Сьогодні необхідно прибратися в квартирі, купити і одягнути чистий одяг і взуття.

    Виливати питну воду. В іншому випадку може початися посуха. Якщо в процесі приготування все ж потрібно злити рідину, то зробіть це під дерево або полийте рослини.

    Сваритися і лихословити.

    У кого іменини 11 липня?

    Іменини сьогодні святкують Ольга, Пелагея, Венедикт, Герман, Іван, Кір, Павло, Сергій

    Теги: свята літо
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    11 липня: свята, прикмети та заборони