11 липня: свята, прикмети та заборони

Щоб 11 липня привернути удачі, не лягайте спати

Сьогодні святкуємо Всесвітній день шоколаду

Сьогодні треба уважно стежити за домашніми тваринами – вони підкажуть погоду.

11 липня відзначаються такі свята:

Всесвітній день народонаселення.

Всесвітній день шоколаду.

День пам'яті жертв геноциду жителів Сребрениці.

Народні прикмети на 11 липня:

Стара кішка починає гратися - бути дощу.

Худоба збивається в купу – до негоди.

Голки будяка розм'якли і не колються – до дощу.

Дозріває чорниця – починай косити жито.

Мокре літо – осінь буде ясна.

На сосні багато шишок – добре вродить ячмінь.

Що не рекомендується робити 11 липня:

Занадто рано лягати спати. Сьогодні можна дозволити собі веселощі і танці до ранку – це може принести удачу.

Тримати брудне тіло і житло. Сьогодні необхідно прибратися в квартирі, купити і одягнути чистий одяг і взуття.

Виливати питну воду. В іншому випадку може початися посуха. Якщо в процесі приготування все ж потрібно злити рідину, то зробіть це під дерево або полийте рослини.

Сваритися і лихословити.

У кого іменини 11 липня?

Іменини сьогодні святкують Ольга, Пелагея, Венедикт, Герман, Іван, Кір, Павло, Сергій