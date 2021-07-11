11 липня: свята, прикмети та заборони
Сьогодні святкуємо Всесвітній день шоколаду
Сьогодні треба уважно стежити за домашніми тваринами – вони підкажуть погоду.
11 липня відзначаються такі свята:
Всесвітній день народонаселення.
Всесвітній день шоколаду.
День пам'яті жертв геноциду жителів Сребрениці.
Народні прикмети на 11 липня:
- Стара кішка починає гратися - бути дощу.
- Худоба збивається в купу – до негоди.
- Голки будяка розм'якли і не колються – до дощу.
- Дозріває чорниця – починай косити жито.
- Мокре літо – осінь буде ясна.
- На сосні багато шишок – добре вродить ячмінь.
Що не рекомендується робити 11 липня:
Занадто рано лягати спати. Сьогодні можна дозволити собі веселощі і танці до ранку – це може принести удачу.
Тримати брудне тіло і житло. Сьогодні необхідно прибратися в квартирі, купити і одягнути чистий одяг і взуття.
Виливати питну воду. В іншому випадку може початися посуха. Якщо в процесі приготування все ж потрібно злити рідину, то зробіть це під дерево або полийте рослини.
Сваритися і лихословити.
У кого іменини 11 липня?
Іменини сьогодні святкують Ольга, Пелагея, Венедикт, Герман, Іван, Кір, Павло, Сергій