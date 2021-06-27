Сьогодні Всесвітній день рибальства. До 2050 року в українських водоймах зникне риба

В цей день у багатьох країнах проводяться змагання з рибної ловлі

Риболовля – одне з наймасовіших захоплень людства

27 червня у всьому світі відзначають день рибальства. Історія свята сягає корінням у 1985 рік, коли за рішенням Міжнародної конференції з регулювання і розвитку рибальства, що відбулася в 1984 р. в Римі, офіційно з’явився міжнародний день рибальства.

Риболовля – це, мабуть, одне з найпоширеніших захоплень людства, яким займаються у всіх куточках нашої планети. Водночас масовий вилов риби становить значну екологічну проблему. Про це написав голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований.

«За останні 50 років популяція мігруючих видів риб зменшилась на три чверті, а лише за останній рік зникло 16 різновидів прісноводних. Такими є результати звіту «Забуті риби світу», розробленого низкою природоохоронних організацій світу.

В Асоціації рибалок також попереджають: вже до 2050 року в українських водоймах може зникнути риба. Основна причина цього – масове браконьєрство. Торік Держекоінспекція склала понад 4 тисячі адмінпротоколів за незаконний вилов та розрахувала більш ніж 4 мільйони гривень збитків. Загалом протягом 2020 року рибним ресурсам було завдано шкоди на суму 17,5 мільйона гривень збитків», – наголошує Мальований.

Як повідомив високопосадовець, штраф за незаконне рибальство становить всього 34-170 гривень для громадян та 170-510 гривень для посадових осіб. Ці суми – мізер у порівнянні з тим, яка непоправна шкода завдається довкіллю внаслідок масового знищення видів.

На думку Мальованого, для протидії цьому необхідно максимально збільшувати штрафні санкції. Це дозволить зробити законопроєкт № 2765, після ухвалення якого у другому читанні штрафи за порушення правил рибальства зростуть у понад 10 разів.

«Ефективний екологічний контроль – також один з найважливіших інструментів для протидії браконьєрам. Щоб забезпечити дієву боротьбу з нищівниками природи, ДЕІ оновлює матеріально-технічну базу, розширює штат громадських інспекторів та отримує дані супутникового спостереження за станом довкілля.

Забезпечити всеоохоплюючий контроль у цій та інших природоохоронних сферах дозволить ухвалення законопроєкту №3091. Він дає інспектору інструменти, які дозволять гарантувати невідворотну відповідальність для браконьєрів.

Сподіваюсь, що ці кроки разом з комплексними діями держави на захист біорізноманіття дозволять мінімізувати рівень браконьєрства та зберегти унікальні підводні види!», – підкреслив головний еколог.

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