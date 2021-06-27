27 червня – День молоді. Яке сьогодні свято, звичаї, прикмети й іменини

Саме на День молоді часто припадають випускні вечори

День молоді в Україні відзначається щорічно в останню неділю червня

Для когось 27 червня – День молоді.

А для когось 27 червня – День рибальства чи День народження банкомату.

Православні вшановують 27 червня пророка Єлисея (в народі – Єлисей Гречкосій).

День молоді

День молоді в Україні відзначається щорічно в останню неділю червня.

Святкування встановлене указом президента України Леоніда Кравчука від 22 червня 1994 року N323/94 «Про День молоді».

Свято встановлювалося «на підтримку ініціативи молодіжних об'єднань і організацій України».

Хоча насправді, як стверджують історики, воно дісталося нам у спадок від радянської доби. Точно так, як і 8 березня, 9 травня чи надання новорічній ночі (на 1 січня) значно більшого значення, ніж Різдву.

В СРСР це свято називалося День радянської молоді (з 1958 року) й так само завжди припадало на останню неділю червня.

З розпадом Радянського Союзу в Україні дата залишилася незмінною – молодь й надалі вшановують в останню червневу неділю, але вже без тоталітарного чи будь-якого іншого ідеологічного навантаження.

До того ж, саме на День молоді часто припадають випускні вечори.

Звичаї й прикмети

На Єлисея Гречкосія (27 червня) продовжується посів гречки.

На Єлисея існує традиція освячувати одяг, який був куплений або подарований в цьому року і був ношений не більше трьох разів. Також цей ритуал проводять з речами, в яких людина відчуває себе незатишно.

У цей день справляють Тиждень всіх святих.

Клен виділяє «сльози» за 3-4 доби до початку дощу.

Вечірній ліс тепліший ніж поля – до дощу.

Жаби стрибають по землі – буде дощ.

У цей день риба грає в річці – вночі може бути гроза.

Багато комарів – врожай на ягоди, а мошки – на гриби.

Іменини

Хлопчики: Єлисей, Єліазар, Мстислав, Серафим.

Дівчатка: Олена, Ольга.

Завтра, 28 червня, Україна святкуватиме 25-річчя Конституції.

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