27 червня – День молоді. Яке сьогодні свято, звичаї, прикмети й іменини
День молоді в Україні відзначається щорічно в останню неділю червня
Для когось 27 червня – День молоді.
А для когось 27 червня – День рибальства чи День народження банкомату.
Православні вшановують 27 червня пророка Єлисея (в народі – Єлисей Гречкосій).
День молоді
День молоді в Україні відзначається щорічно в останню неділю червня.
Святкування встановлене указом президента України Леоніда Кравчука від 22 червня 1994 року N323/94 «Про День молоді».
Свято встановлювалося «на підтримку ініціативи молодіжних об'єднань і організацій України».
Хоча насправді, як стверджують історики, воно дісталося нам у спадок від радянської доби. Точно так, як і 8 березня, 9 травня чи надання новорічній ночі (на 1 січня) значно більшого значення, ніж Різдву.
В СРСР це свято називалося День радянської молоді (з 1958 року) й так само завжди припадало на останню неділю червня.
З розпадом Радянського Союзу в Україні дата залишилася незмінною – молодь й надалі вшановують в останню червневу неділю, але вже без тоталітарного чи будь-якого іншого ідеологічного навантаження.
До того ж, саме на День молоді часто припадають випускні вечори.
Звичаї й прикмети
На Єлисея Гречкосія (27 червня) продовжується посів гречки.
На Єлисея існує традиція освячувати одяг, який був куплений або подарований в цьому року і був ношений не більше трьох разів. Також цей ритуал проводять з речами, в яких людина відчуває себе незатишно.
У цей день справляють Тиждень всіх святих.
Клен виділяє «сльози» за 3-4 доби до початку дощу.
Вечірній ліс тепліший ніж поля – до дощу.
Жаби стрибають по землі – буде дощ.
У цей день риба грає в річці – вночі може бути гроза.
Багато комарів – врожай на ягоди, а мошки – на гриби.
Іменини
Хлопчики: Єлисей, Єліазар, Мстислав, Серафим.
Дівчатка: Олена, Ольга.
Завтра, 28 червня, Україна святкуватиме 25-річчя Конституції.