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    27 червня – День молоді. Яке сьогодні свято, звичаї, прикмети й іменини

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    Саме на День молоді часто припадають випускні вечори - 27 червня – День молоді. Яке сьогодні свято, звичаї, прикмети й іменини
    Саме на День молоді часто припадають випускні вечори
    Фото: 24tv.ua

    День молоді в Україні відзначається щорічно в останню неділю червня

    Для когось 27 червня – День молоді.

    А для когось 27 червня – День рибальства чи День народження банкомату.

    Православні вшановують 27 червня пророка Єлисея (в народі – Єлисей Гречкосій).

    День молоді

    День молоді в Україні відзначається щорічно в останню неділю червня.

    Святкування встановлене указом президента України Леоніда Кравчука від 22 червня 1994 року N323/94 «Про День молоді».

    Свято встановлювалося «на підтримку ініціативи молодіжних об'єднань і організацій України».

    Хоча насправді, як стверджують історики, воно дісталося нам у спадок від радянської доби. Точно так, як і 8 березня, 9 травня чи надання новорічній ночі (на 1 січня) значно більшого значення, ніж Різдву.

    В СРСР це свято називалося День радянської молоді (з 1958 року) й так само завжди припадало на останню неділю червня.

    З розпадом Радянського Союзу в Україні дата залишилася незмінною – молодь й надалі вшановують в останню червневу неділю, але вже без тоталітарного чи будь-якого іншого ідеологічного навантаження.

    До того ж, саме на День молоді часто припадають випускні вечори.

    Звичаї й прикмети

    На Єлисея Гречкосія (27 червня) продовжується посів гречки.

    На Єлисея існує традиція освячувати одяг, який був куплений або подарований в цьому року і був ношений не більше трьох разів. Також цей ритуал проводять з речами, в яких людина відчуває себе незатишно.

    У цей день справляють Тиждень всіх святих.

    Клен виділяє «сльози» за 3-4 доби до початку дощу.

    Вечірній ліс тепліший ніж поля – до дощу.

    Жаби стрибають по землі – буде дощ.

    У цей день риба грає в річці – вночі може бути гроза.

    Багато комарів – врожай на ягоди, а мошки – на гриби.

    Іменини

    Хлопчики: Єлисей, Єліазар, Мстислав, Серафим.

    Дівчатка: Олена, Ольга.

    Завтра, 28 червня, Україна святкуватиме 25-річчя Конституції.

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    Теги: декомунізація Україна СРСР традиції молодь
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    27 червня – День молоді. Яке сьогодні свято, звичаї, прикмети й іменини