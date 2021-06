Музикант Мерилін Менсон зібрався здатися поліції

Звинувачення передбачає тюремне ув’язнення терміном до року і штраф в розмірі до двох тисяч доларів

Американський рок-музикант Мерилін Менсон має намір здатися поліції у зв’язку зі звинуваченнями в нападі, скоєному у 2019 році в місті Гілфорд, штат Нью-Гемпшир. Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на правоохоронні органи.

За словами начальника поліції Гілфорда Ентоні Біна Берпом, рок-виконавець прийде в поліцейське управління Лос-Анджелеса в рамках угоди між посадовими особами Нью-Гемпшира і адвокатом Менсона. Однак коли саме це станеться – невідомо. Він уточнив, що артисту пред’являть звинувачення, які передбачають можливе тюремне ув’язнення терміном до року і штраф в розмірі до двох тисяч доларів.

Випадок, про який йде мова, стався під час концерту Менсона в місті Гілфорд в 2019 році. Передбачається, що в ході заходу музикант напав на відеооператора, найнятого для запису його концерту. У травні 2021 року поліція штату Нью-Гемпшир видала ордер на арешт співака по даній справі. Уточнюється, що осудні звинувачення не пов’язані з інцидентами сексуального характеру, про які раніше заявили кілька жінок.

Про насильство і приниження з боку Менсона в лютому 2021 року розповіла зірка серіалу «Світ Дикого Заходу» Еван Рейчел Вуд. Вона зазначила, що музикант «промив їй мізки» і «схилив до підпорядкування».

Своєю чергою зірка телесеріалу «Гра престолів», англійська актриса Есме Бьянко подала в суд на рокера Меріліна Менсона, звинувативши його в зґвалтуванні і в діях сексуального характеру. Згідно з її розповіддю, Менсон по-справжньому нападав на неї під час сексу, різав її ножем, примушував жити за його правилами, а одного разу нібито гнався за нею з сокирою. Вона зазначила, що вперше піддалася насильству з боку музиканта на зйомках відеокліпу на пісню I Want to Kill You Like They Do in the Movies. Їй сказали, що потрібно буде зображувати жертву, яку б’ють, але побої виявилися реальними.

Про фізичне і психологічне насильство з боку виконавця розповіли вже більше десятка жінок.