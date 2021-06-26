Музикант Мерилін Менсон зібрався здатися поліції
Про фізичне і психологічне насильство з боку Менсона розповіли вже більше десятка жінок
Звинувачення передбачає тюремне ув’язнення терміном до року і штраф в розмірі до двох тисяч доларів
Американський рок-музикант Мерилін Менсон має намір здатися поліції у зв’язку зі звинуваченнями в нападі, скоєному у 2019 році в місті Гілфорд, штат Нью-Гемпшир. Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на правоохоронні органи.
За словами начальника поліції Гілфорда Ентоні Біна Берпом, рок-виконавець прийде в поліцейське управління Лос-Анджелеса в рамках угоди між посадовими особами Нью-Гемпшира і адвокатом Менсона. Однак коли саме це станеться – невідомо. Він уточнив, що артисту пред’являть звинувачення, які передбачають можливе тюремне ув’язнення терміном до року і штраф в розмірі до двох тисяч доларів.
Випадок, про який йде мова, стався під час концерту Менсона в місті Гілфорд в 2019 році. Передбачається, що в ході заходу музикант напав на відеооператора, найнятого для запису його концерту. У травні 2021 року поліція штату Нью-Гемпшир видала ордер на арешт співака по даній справі. Уточнюється, що осудні звинувачення не пов’язані з інцидентами сексуального характеру, про які раніше заявили кілька жінок.
Про фізичне і психологічне насильство з боку виконавця розповіли вже більше десятка жінок.