Податкова пригрозила штрафами у 85 тис. грн за отримання грошей «на карту»

Систематичне отримання коштів на картковий рахунок фізособи за товари є ознакою господарської діяльності, що підлягає реєстрації

Державна податкова служба констатує збільшення випадків прийому оплати на карткові рахунки фізичних осіб

Систематичне отримання коштів на картковий рахунок фізособи за товари є ознакою господарської діяльності, що підлягає реєстрації. Про це нагадали у Державній податковій службі (ДПС).

Так, ДПС констатує збільшення випадків прийому оплати продавцями товарів (послуг) на карткові рахунки фізичних осіб.

«В основному продавці, що використовують зазначену схему продажу, не зареєстровані суб'єктами господарювання в установленому порядку», – зазначає Податкова.

«Такі розрахунки проводяться з грубими порушеннями податкового законодавства, продавці отримують невраховані доходи, не платять певні податки, збори і обов'язкові платежі. У подальшому отримані кошти ймовірно використовуються на придбання контрафактних товарів, виплату заробітних плат «у конвертах» тощо», – додали у ДПС.

Зазначається, що таке явище негативно впливає на стан наповнення державного бюджету. Крім цього, покупець ризикує придбати товар сумнівної якості без можливості його повернення і захисту своїх прав, адже розрахунковий документ на підтвердження оплати не видається.

Слід вказати, що систематичне отримання коштів на картковий рахунок фізичної особи за товари (послуги) має всі ознаки господарської діяльності, що підлягає обов'язковій державній реєстрації.

За здійснення господарської діяльності без державної реєстрації передбачена адміністративна відповідальність – штраф у розмірі до 85 тис. гривень з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення такого правопорушення (ст. 164 КУпАП).

«У разі отримання пропозицій від продавців оплатити товари (послуги) на картковий рахунок фізичної особи просимо інформувати податкові органи для вжиття відповідних заходів у межах визначеної законодавством компетенції», – резюмували у ДПС.

Зазначимо, уряд планує збільшити повноваження податкової служби.

Як відомо, Податковий комітет рекомендував проєкт Закону № 5600 до розгляду Верховною Радою за скороченою процедурою. У цьому проєкті йдеться про підвищення податків і зборів фактично для всіх галузей.

Американська торгова палата (АСС) та Європейська Бізнес Асоціація закликали відхилити цей проєкт, оскільки його ухвалення збільшує тиск на бізнес, негативно впливає на економіку та погіршує інвестиційний клімат країни.

Раніше народний депутат, член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна заявила, що урядовий проєкт порушує принципи податкової стабільності та спотворює податкову систему в Україні, тож має бути серйозно доопрацьований і врівноважений ліберальними змінами.