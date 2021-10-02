Якою буде погода в Україні 2 жовтня: карта

У суботу прогнозують до +17 тепла та дощі на заході

Погода в Україні в суботу, 2 жовтня, буде сонячною, але у двох областях очікуються дощі. Температура повітря досягне +17 градусів тепла. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Так, в західних областях буде від +14 до +17 тепла в денний час, а вночі від +5 до +8 градусів. У Волинській і Рівненській областях можливі дощі.

У центрі та на півночі країни синоптики прогнозують від +13 до +15 градусів вдень, а вночі стовпчики термометрів опустяться до 0 градусів.

У південно-східних областях очікується від +13 до +17 градусів вдень, а вночі буде від +7 до -2 морозу. Зокрема, мороз вночі прогнозують у Харківській, Луганській та Донецькій областях.

У Києві сонячно, вдень буде від +14 до +16 градусів, а вночі від +2 до +4 градусів.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що погода в Україні найближчими вихідними буде дуже сонячною. У ці дні не буде дощів, однак очікується невеликий вітер.

У Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі, Донецьку, Запоріжжі, Львові, Кривому Розі, Миколаєві, Севастополі та інших містах України 2-3 жовтня стовпчики термометрів покажуть від +12 до +16.

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