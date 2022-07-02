Спека та грози: прогноз погоди в Україні на 2 липня
Найспекотніше буде на Закарпатті
2 липня в Україні переважатиме малохмарна та суха погода, але місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
В більшості регіонів буде сонячно та без опадів. А от на Захід прийдуть дощі з грозами.
Бути готовими до негоди слід жителям Львівської, Тернопільської, Рівненської, Волинської областей. Також день без опадів не мине на Івано-Франківщині, Закарпатті і Буковині.
Найспекотніше буде на Закарпатті – тут стовпчики термометрів піднімуться до +31...+33. Майже такі самі показники у всіх західних областях, повітря прогріється до +30...+32. На Львівщині та Івано-Франківщині – до +28...+30.
Саме щодо західних областей метеорологи попереджають: можуть бути не лише грози, а й шквальний вітер та навіть град. Пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду.
Найменшу температуру обіцяють синоптики на Сході – Донеччині, Луганщині та Харківщині – +23...+25. В решті областей – +27...+30.
У Києві у суботу не прогнозують опадів. Вітер – північно-східний – 5 – 10 метрів на секунду. Температура – +27...+29.
Нагадаємо, у декількох областях України вирувала негода зі зливою та сильним вітром. Зокрема, у столиці навіть повиривало дерева з корінням.
Крім того, комунальники зачищають Ірпінь після негоди, де дерева попадали, як доміно.