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    Суспільство

    Спека та грози: прогноз погоди в Україні на 2 липня

    На суботу Укргідрометцентр прогнозує спекотну погоду з грозами - Спека та грози: прогноз погоди в Україні на 2 липня
    На суботу Укргідрометцентр прогнозує спекотну погоду з грозами
    фото: glavcom.ua

    Найспекотніше буде на Закарпатті

    2 липня в Україні переважатиме малохмарна та суха погода, але місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    В більшості регіонів буде сонячно та без опадів. А от на Захід прийдуть дощі з грозами.

    Бути готовими до негоди слід жителям Львівської, Тернопільської, Рівненської, Волинської областей. Також день без опадів не мине на Івано-Франківщині, Закарпатті і Буковині.

    Найспекотніше буде на Закарпатті – тут стовпчики термометрів піднімуться до +31...+33. Майже такі самі показники у всіх західних областях, повітря прогріється до +30...+32. На Львівщині та Івано-Франківщині – до +28...+30.

    Саме щодо західних областей метеорологи попереджають: можуть бути не лише грози, а й шквальний вітер та навіть град. Пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів на секунду.

    Найменшу температуру обіцяють синоптики на Сході – Донеччині, Луганщині та Харківщині – +23...+25. В решті областей – +27...+30.

    У Києві у суботу не прогнозують опадів. Вітер – північно-східний – 5 – 10 метрів на секунду. Температура – +27...+29.

    Нагадаємо, у декількох областях України вирувала негода зі зливою та сильним вітром. Зокрема, у столиці навіть повиривало дерева з корінням.

    Крім того, комунальники зачищають Ірпінь після негоди, де дерева попадали, як доміно.

    Теги: прогноз погоди спека Укргідрометцентр Україна повітря вітер негода
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    Спека та грози: прогноз погоди в Україні на 2 липня