Вирувала негода: пів Києва і сусідні міста залишились без світла

Через сильний вітер пів Києва і сусідні міста залишились без світла

Енергетики оперативно встановлюють деталі, що спричинили відключення

Через негоду – дощ та шквальний вітер відключились високовольтні лінії, що живлять 100 тисяч клієнтів столиці в Оболонському, Подільському та Святошинському районах. Про це інформує ДТЕК «Київські електромережі».

Енергетики оперативно встановлюють деталі, що спричинили відключення та будуть приступати до відновлювальних робіт, якщо буде дозволяти погода.

За повідомленням компанії-електропостачальника, о 20:45 вдалося резервно заживити більшість клієнтів, ще 19 тисяч залишаються знеструмленими.

Киян просять пам’ятати про правила безпеки – не наближатися до обірваних проводів.

Підрозділ «ДТЕК Київські регіональні електромережі», який обслуговує сусідні з Києвом міста, повідомив своїм клієнтам, що у зв’язку з погодними умовами на Київщині зафіксована велика кількість обривів на електролініях через падіння дерев.

Мешканців просять при виявленні обриву не наближатись до місця ближче ніж на 8 метрів та не залишати дітей без нагляду.

Про аварії слід повідомляти компанії у Facebook.

Окрім того, за попередніми даними, відламано частину стовбура липи Петра Могили. Фахівці КО «Київзеленбуд» спільно з арбористом обстежать пам’ятку природи і нададуть детальну інформацію про пошкодження.

Нагадаємо, у декількох областях України вирує негода зі зливою та сильним вітром. Зокрема, у столиці навіть повиривало дерева з корінням.