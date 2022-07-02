Арестович пообіцяв натякнути, якщо загроза вторгнення з Білорусі стане реальною

Арестович вважає, що всі історії про загрозу вторгнення Білорусі зараз є «одним із найпопсовіших мемів цієї війни»

Загрози вторгнення з боку Білорусі у найближчі тижні немає, запевнє Арестович

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко маніпулює президентом РФ Володимиром Путіним, організувавши операцію з дезінформації, створивши тим самим загрозу вторгнення з боку Білорусі. З такою оцінкою виступив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі з російським правозахисником Марком Фейгіним.

«Режим Лукашенка крутить із путінським режимом грандіозну операцію з дезінформації, яка називається «загроза вторгнення з білоруського боку«. Реальної загрози немає. Для того, щоб її створити, білоруська армія не менше місяця-півтора повинна мобілізуватися. Вона не здатна зробити це без російських військ. Російських військ у Білорусі немає, є лише обслуговуючий персонал комплексів Іскандер, їх охорона та обслуговуючий персонал станцій радіотехнічної розвідки та аеродромів з авіацією», – сказав він.

Арестович вважає, що всі історії про загрозу вторгнення Білорусі зараз є «одним із найпопсовіших мемів цієї війни».

Він додав, що якщо оцінку ризиків вторгнення з боку Білорусі буде підвищено, то він дасть знак аудиторії.

«Загрози вторгнення з боку Білорусі у найближчі тижні немає. Коли буде, то я одягну чорне, посилено підморгуватиму і скажу «вкрай висока ймовірність». Ось коли я вимовлю ці слова, знайте, що так», – сказав Арестович.

Нагадаємо, що на Волинському та Поліському напрямках триває нарощування системи інженерного обладнання оборонних позицій у прикордонних районах Брестської області Білорусі.

Крім того, в період з 28 червня по 16 липня поточного року у Жлобинському районі Гомельської області проводяться військових зборів з військовозобов’язаними.

Додамо, що керівництво республіки Білорусь продовжує надавати військову підтримку Росії. Зокрема, до Бєлгородської області була відправлена чергова партія боєприпасів обсягом до 20 вагонів.

Тим часом Білорусь розконсервувала військову техніку, щоб відправити її в Україну. Розконсервована білоруська військова техніка скоріше за все буде відправлена на Донецький напрямок фронту.

Ексзаступник секретаря РНБО, генерал Сергій Кривонос розповів, з яких напрямків Білорусь може напасти на Україну.

Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили про загрозу проникнення в Україну з території Білорусі диверсійно-розвідувальних груп.

Крім цього, за даними української розвідки, Кремль планував теракти в Білорусі, щоб втягнути Лукашенка у війну. А у місто Мозир під виглядом цивільного населення прибули диверсійні групи росіян.