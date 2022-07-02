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    Події в Україні

    Арестович пообіцяв натякнути, якщо загроза вторгнення з Білорусі стане реальною

    Арестович вважає, що всі історії про загрозу вторгнення Білорусі зараз є &laquo;одним із найпопсовіших мемів цієї війни&raquo; - Арестович пообіцяв натякнути, якщо загроза вторгнення з Білорусі стане реальною
    Арестович вважає, що всі історії про загрозу вторгнення Білорусі зараз є «одним із найпопсовіших мемів цієї війни»
    фото з відкритих джерел

    Загрози вторгнення з боку Білорусі у найближчі тижні немає, запевнє Арестович

    Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко маніпулює президентом РФ Володимиром Путіним, організувавши операцію з дезінформації, створивши тим самим загрозу вторгнення з боку Білорусі. З такою оцінкою виступив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі з російським правозахисником Марком Фейгіним.

    «Режим Лукашенка крутить із путінським режимом грандіозну операцію з дезінформації, яка називається «загроза вторгнення з білоруського боку«. Реальної загрози немає. Для того, щоб її створити, білоруська армія не менше місяця-півтора повинна мобілізуватися. Вона не здатна зробити це без російських військ. Російських військ у Білорусі немає, є лише обслуговуючий персонал комплексів Іскандер, їх охорона та обслуговуючий персонал станцій радіотехнічної розвідки та аеродромів з авіацією», – сказав він.

    Арестович вважає, що всі історії про загрозу вторгнення Білорусі зараз є «одним із найпопсовіших мемів цієї війни».

    Він додав, що якщо оцінку ризиків вторгнення з боку Білорусі буде підвищено, то він дасть знак аудиторії.

    «Загрози вторгнення з боку Білорусі у найближчі тижні немає. Коли буде, то я одягну чорне, посилено підморгуватиму і скажу «вкрай висока ймовірність». Ось коли я вимовлю ці слова, знайте, що так», – сказав Арестович.

    Нагадаємо, що на Волинському та Поліському напрямках триває нарощування системи інженерного обладнання оборонних позицій у прикордонних районах Брестської області Білорусі.

    Крім того, в період з 28 червня по 16 липня поточного року у Жлобинському районі Гомельської області проводяться військових зборів з військовозобов’язаними.

    Додамо, що керівництво республіки Білорусь продовжує надавати військову підтримку Росії. Зокрема, до Бєлгородської області була відправлена чергова партія боєприпасів обсягом до 20 вагонів.

    Тим часом Білорусь розконсервувала військову техніку, щоб відправити її в Україну. Розконсервована білоруська військова техніка скоріше за все буде відправлена на Донецький напрямок фронту.

    Ексзаступник секретаря РНБО, генерал Сергій Кривонос розповів, з яких напрямків Білорусь може напасти на Україну.

    Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили про загрозу проникнення в Україну з території Білорусі диверсійно-розвідувальних груп.

    Крім цього, за даними української розвідки, Кремль планував теракти в Білорусі, щоб втягнути Лукашенка у війну. А у місто Мозир під виглядом цивільного населення прибули диверсійні групи росіян.

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    Теги: Білорусь росія окупанти Олександр Лукашенко армія війна Україна окупація Олексій Арестович #stoprussia
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    Арестович пообіцяв натякнути, якщо загроза вторгнення з Білорусі стане реальною