«Дерева попадали, як доміно»: комунальники зачищають Ірпінь після негоди (відео)
Через грозу та пориви вітру знеструмлені 96 ліній електропередачі
Комунальні служби ліквідовують наслідки негоди, що сталася ввечері 29 червня. Світло повернули вже для майже 100 тисяч домівок у 126 населених пунктах, що знеструмлювалися повністю, та 143 – частково. Про це повідомили у ДТЕК Київські регіональні електромережі.
Ялинки від шквального вітру ламались і падали одна за одною за принципом доміно. Місцеві кажуть, що бачили таке вперше: дерева, посічені кулями, стали крихкі, і руйнували дахи, паркани, проводи.
На ранок 30 червня знеструмленими залишаються 89 населених пунктів повністю та 169 – частково. Через грозу та пориви вітру знеструмлені 96 ліній електропередачі 6-10 кВ повністю та 46 – частково, 2072 трансформаторних підстанції.
Найбільше через негоду постраждали Баришівський, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Обухівський та Переяслав-Хмельницький енерговузли.
«У першу чергу фахівці відновлюють енергопостачання соціально значущих споживачів — лікарні, промислові об’єкти, великі ділянки з найбільшою кількістю знеструмлених будинків і квартир. Також в пріоритеті ремонт високовольтних ліній 35-110 кВ, що живлять основну частину клієнтів, далі 6-10 кВ. І після відновлення енергооб’єктів високої та середньої напруги, фахівці компанії почнуть відновлювати роботу ліній 0,4 кВ, які безпосередньо живлять будинки клієнтів», – розповіли у ДТЕК.
Нагадаємо, увечері 29 червня Київ потерпав від потопу.
Також ДСНС попередила про особливий рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, що раніше ДСНС назвала області, у водоймах яких купатися досі небезпечно.
Раніше влада розповіла, чи можна відвідувати водойми на деокупованій Київщині.
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