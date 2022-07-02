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    Події в Україні

    Окупанти у Бердянську підняли підбитий ЗСУ корабель «Саратов»

    Окупанти у Бердянську підняли підбитий ЗСУ корабель «Саратов»

    Росіяни два дні намагалися підняти свій корабель з дна моря

    Жителі тимчасово окупованого Росією Бердянська Запорізької області два дні поспіль чули вибухи – це результат підривів російськими загарбниками затопленого ЗСУ великого десантного корабля «Саратов». Росіяни піднімали свій корабель з дна моря. Про це пише Telegram-канал «Збройні Сили України. Війна з окупантами».

    «Бердянськ. Усі вибухи, які були чутно в Бердянську – це результат підриву орк*ми свого затонулого корабля «Саратов». Сьогодні, до речі, вони знову його підривають, але у них це зробити ну ніяк не виходить», - зазначили автори каналу.

    Журналісти видання також опублікували світлини з місця події, зроблені й передані неназваним місцевим жителем.

    Згодом російські ЗМІ повідомили, що підбитий корабель вдалося підняти.

    Нагадаємо, 17 червня стало відомо, що в акваторії Чорного моря було уражено буксир чорноморського флоту «Василий Бех». Він транспортував на острів Зміїний боєприпаси, озброєння та особовий склад. Деталі операції тут.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Донеччина корабель Україна боєприпаси озброєння окупація #stoprussia
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    Окупанти у Бердянську підняли підбитий ЗСУ корабель «Саратов»