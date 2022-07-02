Окупанти у Бердянську підняли підбитий ЗСУ корабель «Саратов»

Росіяни два дні намагалися підняти свій корабель з дна моря

Жителі тимчасово окупованого Росією Бердянська Запорізької області два дні поспіль чули вибухи – це результат підривів російськими загарбниками затопленого ЗСУ великого десантного корабля «Саратов». Росіяни піднімали свій корабель з дна моря. Про це пише Telegram-канал «Збройні Сили України. Війна з окупантами».

«Бердянськ. Усі вибухи, які були чутно в Бердянську – це результат підриву орк*ми свого затонулого корабля «Саратов». Сьогодні, до речі, вони знову його підривають, але у них це зробити ну ніяк не виходить», - зазначили автори каналу.

Журналісти видання також опублікували світлини з місця події, зроблені й передані неназваним місцевим жителем.

Згодом російські ЗМІ повідомили, що підбитий корабель вдалося підняти.

Нагадаємо, 17 червня стало відомо, що в акваторії Чорного моря було уражено буксир чорноморського флоту «Василий Бех». Він транспортував на острів Зміїний боєприпаси, озброєння та особовий склад. Деталі операції тут.

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