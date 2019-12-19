  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Спікер парламенту оголосив перерву відразу після відкриття ранкового засідання Ради

    • Розсилка
    Спікер парламенту оголосив перерву відразу після відкриття ранкового засідання Ради

    Депутати продовжують консультації щодо законопроєкту про відкриття ринку землі

    У Верховній Раді сьогодні, 19 грудня, початок ранкового засідання затримується через консультації фракцій щодо законопроєкту про відкриття ринку сільськогосподарських земель.

    Як повідомлялося, Комітет з питань аграрної та земельної політики перервав засідання, де народні депутати зранку продовжили розгляд поправок до проєкту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10) перед другим читанням.

    Нагадаємо, голова комітету Микола Сольський оголосив перерву до 18 години.

    Депутат з фракції «Слуга народу» Олександр Качура під час перерви у ранковому засіданні повідомив, що законопроєкт про ринок землі не будуть розглядати цього року, оскільки ще залишилося занадто багато правок, які треба обговорити депутатам Комітету з питань аграрної політики.  

    До відома, 19 грудня аграрний комітет знову зібрався на засідання щодо ринку землі.

    Напередодні засідання комітету тривало близько семи годин - до самої ночі. Вчора розглянули 192 правки.

    18 грудня під час засідання аграрного комітету виникла бійка між депутатами.

    Верховна Рада депутат земля закон Дмитро Разумков
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ