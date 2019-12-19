Спікер парламенту оголосив перерву відразу після відкриття ранкового засідання Ради



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Депутати продовжують консультації щодо законопроєкту про відкриття ринку землі

У Верховній Раді сьогодні, 19 грудня, початок ранкового засідання затримується через консультації фракцій щодо законопроєкту про відкриття ринку сільськогосподарських земель.

Як повідомлялося, Комітет з питань аграрної та земельної політики перервав засідання, де народні депутати зранку продовжили розгляд поправок до проєкту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10) перед другим читанням.

Нагадаємо, голова комітету Микола Сольський оголосив перерву до 18 години.

Депутат з фракції «Слуга народу» Олександр Качура під час перерви у ранковому засіданні повідомив, що законопроєкт про ринок землі не будуть розглядати цього року, оскільки ще залишилося занадто багато правок, які треба обговорити депутатам Комітету з питань аграрної політики.

До відома, 19 грудня аграрний комітет знову зібрався на засідання щодо ринку землі.

Напередодні засідання комітету тривало близько семи годин - до самої ночі. Вчора розглянули 192 правки.

18 грудня під час засідання аграрного комітету виникла бійка між депутатами.