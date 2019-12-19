Ринок землі: Аграрний комітет зранку зібрався на засідання
Депутати зібралися на засідання і почали далі розглядати правки до законопроекту про ринок землі
Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики у четвер, 19 грудня, знову зібрався на засідання щодо продовження розгляду поправок до проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10) перед другим читанням,.
Так, засідання розпочалося близько 8 годину ранку, утім з 15-хвилинним запізненням.
Депутати зібралися на засідання і почали далі розглядати правки до законопроекту про ринок землі.
Напередодні засідання комітету тривало близько семи годин - до самої ночі. Вчора розглянули 192 правки.
Вчора також під час засідання аграрного комітету виникла бійка між депутатами.
Фракції ОПЗЖ та «Батьківщина» під час розгляду поправок почали викрикувати «Ганьба« з вимогою закінчити засідання комітету.
Як повідомляв «Главком», під час першої спроби мітингувальників, серед яких представники Національних дружин та Нацкорпусу, встановити намети сталися сутички з правоохоронцями.