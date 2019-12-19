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    Ринок землі: Аграрний комітет зранку зібрався на засідання

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    Напередодні засідання комітету тривало близько семи годин - до самої ночі - Ринок землі: Аграрний комітет зранку зібрався на засідання
    Напередодні засідання комітету тривало близько семи годин - до самої ночі
    Фото: Богдан Амінов

    Депутати зібралися на засідання і почали далі розглядати правки до законопроекту про ринок землі

    Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики у четвер, 19 грудня, знову зібрався на засідання щодо продовження розгляду поправок до проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10) перед другим читанням,.

    Так, засідання розпочалося близько 8 годину ранку, утім з 15-хвилинним запізненням.

    Депутати зібралися на засідання і почали далі розглядати правки до законопроекту про ринок землі.

    Напередодні засідання комітету тривало близько семи годин - до самої ночі. Вчора розглянули 192 правки.

    Вчора також під час засідання аграрного комітету виникла бійка між депутатами.

    Фракції ОПЗЖ та «Батьківщина» під час розгляду поправок почали викрикувати «Ганьба« з вимогою закінчити засідання комітету.

    Як повідомляв «Главком», під час першої спроби мітингувальників, серед яких представники Національних дружин та Нацкорпусу, встановити намети сталися сутички з правоохоронцями

    Через сутичку біля Верховної Ради слідчі готують підозри трьом особам, які нанесли значні тілесні ушкодження іншим учасникам мітингу та правоохоронцям.
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