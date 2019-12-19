Ринок землі: Аграрний комітет зранку зібрався на засідання



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Напередодні засідання комітету тривало близько семи годин - до самої ночі Фото: Богдан Амінов

Депутати зібралися на засідання і почали далі розглядати правки до законопроекту про ринок землі

Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики у четвер, 19 грудня, знову зібрався на засідання щодо продовження розгляду поправок до проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10) перед другим читанням,.

Так, засідання розпочалося близько 8 годину ранку, утім з 15-хвилинним запізненням.

Депутати зібралися на засідання і почали далі розглядати правки до законопроекту про ринок землі.

Напередодні засідання комітету тривало близько семи годин - до самої ночі. Вчора розглянули 192 правки.

Вчора також під час засідання аграрного комітету виникла бійка між депутатами.

Фракції ОПЗЖ та «Батьківщина» під час розгляду поправок почали викрикувати «Ганьба« з вимогою закінчити засідання комітету.

Як повідомляв «Главком», під час першої спроби мітингувальників, серед яких представники Національних дружин та Нацкорпусу, встановити намети сталися сутички з правоохоронцями.