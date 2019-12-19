Аграрний комітет оголосив перерву до вечора



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Аграрний комітет планує зібратися 19 грудня після 18 години

Комітет має розглянути численні правки до закону про ринок землі

Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики перервав засідання, де народні депутати з ранку продовжили розгляд поправок до проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10) перед другим читанням.

Так, голова комітету Микола Сольський оголосив перерву до 18 години.

Додамо, зустріч керівників фракцій з головою парламенту для обговорення роботи аграрного комітету має розпочатись у ці хвилини, після 9:20.

Нагадаємо, 19 грудня аграрний комітет знову зібрався на засідання щодо ринку землі.

Напередодні засідання комітету тривало близько семи годин - до самої ночі. Вчора розглянули 192 правки.

Вчора також під час засідання аграрного комітету виникла бійка між депутатами.

Фракції ОПЗЖ та «Батьківщина» під час розгляду поправок почали викрикувати «Ганьба« з вимогою закінчити засідання комітету.

Як повідомляв «Главком», під час першої спроби мітингувальників, серед яких представники Національних дружин та Нацкорпусу, встановити намети сталися сутички з правоохоронцями.