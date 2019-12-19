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    Аграрний комітет оголосив перерву до вечора

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    Аграрний комітет планує зібратися 19 грудня після 18 години&nbsp; - Аграрний комітет оголосив перерву до вечора
    Аграрний комітет планує зібратися 19 грудня після 18 години 

    Комітет має розглянути численні правки до закону про ринок землі

    Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики перервав засідання, де народні депутати з ранку продовжили розгляд поправок до проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10) перед другим читанням.

    Так, голова комітету Микола Сольський оголосив перерву до 18 години.

    Додамо, зустріч керівників фракцій з головою парламенту для обговорення роботи аграрного комітету має розпочатись у ці хвилини, після 9:20.

    Нагадаємо, 19 грудня аграрний комітет знову зібрався на засідання щодо ринку землі.

    Напередодні засідання комітету тривало близько семи годин - до самої ночі. Вчора розглянули 192 правки.

    Вчора також під час засідання аграрного комітету виникла бійка між депутатами.

    Фракції ОПЗЖ та «Батьківщина» під час розгляду поправок почали викрикувати «Ганьба« з вимогою закінчити засідання комітету.

    Як повідомляв «Главком», під час першої спроби мітингувальників, серед яких представники Національних дружин та Нацкорпусу, встановити намети сталися сутички з правоохоронцями

    Через сутичку біля Верховної Ради слідчі готують підозри трьом особам, які нанесли значні тілесні ушкодження іншим учасникам мітингу та правоохоронцям.
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