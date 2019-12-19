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    Після бійки депутатів аграрний комітет завершив засідання щодо ринку землі

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    Після бійки депутатів аграрний комітет завершив засідання щодо ринку землі

    Під час засідання комітету народні депутати розглянули 192 правки з понад 4,5 тис., що були подані

    Комітет з питань аграрної та земельної політики завершив засідання щодо відкриття ринку сільськогосподарської землі в Україні, розглянувши 192 правки.

    Так, о 00:30 19 грудня голова комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський завершив засідання комітету, яке розпочалося о 17:00 18 грудня, щодо відкриття ринку сільськогосподарської землі в Україні.

    Під час засідання комітету народні депутати розглянули 192 правки з понад 4,5 тис., що були подані.

    Додамо, за словами голови комітету Миколи Сольського, наступне засідання комітету відбудеться 19 грудня о 08:00.

    Нагадаємо, під час засідання комітету з питань аграрної та земельної політики під час розгляду законопроекту про ринок землі виникла бійка між народними депутатами.

    Фракції ОПЗЖ та «Батьківщина» під час розгляду поправок почали викрикувати «Ганьба« з вимогою закінчити засідання комітету.

    Як повідомляв «Главком», під час першої спроби мітингувальників, серед яких представники Національних дружин та Нацкорпусу, встановити намети сталися сутички з правоохоронцями

    Під час сутичок біля Верховної Ради, крім двох правоохоронців, постраждав, як мінімум, один протестувальник і двоє журналістів. Постраждалий знаходиться у лікарні у тяжкому стані.
    Згодом стало відомо, що в урядовому кварталі помер чоловік. Правоохоронці зазначили, що це сталося за кілька кварталів від місця проведення акцій протесту. Разом з тим, у ЗМІ з’явилася інформація, що поблизу Верховної Ради помер один із учасників акції протесту, якого побили правоохоронці під час сутичок. 

    Колишній нардеп Дмитро Лінько на своїй сторінці у Facebook повідомив, що «чоловік, який помер поруч з протестами, помер від зупинки серця». «Інший чоловік, якого побили під час протестів, який втратив свідомість, зараз в лікарні у важкому стані живий», - написав він.
    Через сутичку біля Верховної Ради слідчі готують підозри трьом особам, які нанесли значні тілесні ушкодження іншим учасникам мітингу та правоохоронцям.
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