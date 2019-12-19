Після бійки депутатів аграрний комітет завершив засідання щодо ринку землі
Під час засідання комітету народні депутати розглянули 192 правки з понад 4,5 тис., що були поданіКомітет з питань аграрної та земельної політики завершив засідання щодо відкриття ринку сільськогосподарської землі в Україні, розглянувши 192 правки.
Так, о 00:30 19 грудня голова комітету з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський завершив засідання комітету, яке розпочалося о 17:00 18 грудня, щодо відкриття ринку сільськогосподарської землі в Україні.
Під час засідання комітету народні депутати розглянули 192 правки з понад 4,5 тис., що були подані.
Додамо, за словами голови комітету Миколи Сольського, наступне засідання комітету відбудеться 19 грудня о 08:00.
Нагадаємо, під час засідання комітету з питань аграрної та земельної політики під час розгляду законопроекту про ринок землі виникла бійка між народними депутатами.
Фракції ОПЗЖ та «Батьківщина» під час розгляду поправок почали викрикувати «Ганьба« з вимогою закінчити засідання комітету.
Як повідомляв «Главком», під час першої спроби мітингувальників, серед яких представники Національних дружин та Нацкорпусу, встановити намети сталися сутички з правоохоронцями.