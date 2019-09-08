Співачка Анастасія Приходько вийшла заміж



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«Ми це зробили, ура!»- написала у соцмережі Анастасія Приходько

Хто став обранцем Анастасії Приходько, співачка не повідомляє

Українська співачка Анастасія Приходько зіграла весілля. Артистка вийшла заміж та поділилася у неділю світлинами з весілля у Facebook.

На фото видно, що зірка у білій сукні обвінчалася з новим коханим. Однак хто став обранцем Анастасії Приходько, співачка не повідомляє.

«Ми це зробили, ура!»- написала у соцмережі виконавиця.

Видання ТСН відзначає, що понад три роки Анастасія Приходько жила разом з коханим чоловіком, бізнесменом з Абхазії Нурі Кухілаві. 2010 року співачка народила йому доньку Нану, а 2012 року вона з коханим обвінчалася, однак офіційно шлюб не зареєструвала.

Через рік стало відомо, що виконавиця вийшла заміж, проте зовсім за іншого чоловіка. А вже 2015 року Анастасія народила сина від нового чоловіка.

До слова, українська співачка Анастасія Приходько балотувалася на виборах до Верховної Ради по мажоритарному округу від партії «Батьківщина».