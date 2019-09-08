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    Суспільство

    Співачка Анастасія Приходько вийшла заміж

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    <p>&laquo;Ми це зробили, ура!&raquo;- написала у соцмережі Анастасія Приходько</p> - Співачка Анастасія Приходько вийшла заміж

    «Ми це зробили, ура!»- написала у соцмережі Анастасія Приходько

    Хто став обранцем Анастасії Приходько, співачка не повідомляє

    Українська співачка Анастасія Приходько зіграла весілля. Артистка вийшла заміж та поділилася у неділю світлинами з весілля у Facebook.

    На фото видно, що зірка у білій сукні обвінчалася з новим коханим. Однак хто став обранцем Анастасії Приходько, співачка не повідомляє.

    «Ми це зробили, ура!»- написала у соцмережі виконавиця.

    Видання ТСН відзначає, що понад три роки Анастасія Приходько жила разом з коханим чоловіком, бізнесменом з Абхазії Нурі Кухілаві. 2010 року співачка народила йому доньку Нану, а 2012 року вона з коханим обвінчалася, однак офіційно шлюб не зареєструвала.

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    Співачка Анастасія Приходько вийшла заміж
    Співачка Анастасія Приходько вийшла заміж
    Співачка Анастасія Приходько вийшла заміж
    Співачка Анастасія Приходько вийшла заміж
    Співачка Анастасія Приходько вийшла заміж
    Співачка Анастасія Приходько вийшла заміж

    Через рік стало відомо, що виконавиця вийшла заміж, проте зовсім за іншого чоловіка. А вже 2015 року Анастасія народила сина від нового чоловіка.

    До слова, українська співачка Анастасія Приходько балотувалася на виборах до Верховної Ради по мажоритарному округу від партії «Батьківщина».

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