Співачка Приходько йде від «Батьківщини» по округу в Вінниці



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Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Приходько на окрузі буде конкурувати з віцепрем’єром Кістіоном

Українська співачка Анастасія Приходько балотується на виборах до Верховної Ради по мажоритарному округу від партії У

Як повідомляється на на сайті Центральної виборчої комісії, її зареєстрували 24 червня.

Приходько йде по одномандатному виборчому окрузі №11 у Вінниці.

У відомості про кандидатку вказано наступне: народилася 21 квітня 1987 року в місті Києві, громадянка України, протягом останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, тимчасово не працює, безпартійна, проживає в селі Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області, судимість відсутня, суб'єкт висування - політична партія «Батьківщина».

На виборах 2014 року по цьому округу пройшов Олександр Домбровський (БПП).

Нагадаємо, в жовтні 2018 року Приходько оголосила про завершення кар'єри артистки. Пізніше вона заявила, що працюватиме в передвиборній команді лідера Батьківщини Юлії Тимошенко і готова стати народним депутатом за списком партії.

10 червня на з'їзді «Батьківщина» визначила першу п'ятірку виборчого списку. До першої п'ятірки, увійшли сама Юлія Тимошенко, ексочільник Донецької ОДА Сергій Тарута, екскерівник СБУ Валентин Наливайченко, нардепи Сергій Соболєв та Олена Кондратюк.

Після цього Приходько заявляла, що піде на вибори не за партійним списком «Батьківщини», а по мажоритарці. 11 червня вона пообіцяла пізніше повідомити, в якому саме окрузі буде балотуватися.

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