Длинные ноги, тонкая талия, стильные детали: даже на отдыхе Maruv выглядит сексуально



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bestpeopleclub.com

О вызывающих, дерзких образах Maruv, как и о ее откровенных танцах регулярно говорят в сети

На сцену эпатажная Maruv неоднократно выходила в соблазнительных боди и ультракоротких мини.

Но любит быть откровенной звезда не только во время выступлений. Артистка довольно часто делиться с поклонниками в Instagram различными горячими кадрами из своих фотосессий, провоцируя при этом не двусмысленную реакцию комментаторов. Этот раз не стал исключением.

В отпуске она также решила не упускать возможности похвастаться телом — и показала фигуру во всей красе.

В эти выходные Maruv поделилась новыми пляжными фото в уже знакомом поклонникам серебристом купальнике. Теперь певица позирует в полный рост, демонстрируя идеальные длинные ноги и стройный живот.

Также скандальная артистка опубликовала менее откровенные кадры, на которых она наслаждается солнечными ваннами.

Подписчики назвали Maruv богиней, нежной, как цветок лотоса.

Анна активно демонстрирует также поклонникам детали своих постоянных тренировок и репетиций. Звезда старается откровенно и честно преподносить свое творчество – рассказывает о проблемах с танцевальными элементами, говорит о проблемах с лишним весом и также демонстрирует тренировки по вокалу.

Джерело: 1plus1.ua