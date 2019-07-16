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    Длинные ноги, тонкая талия, стильные детали: даже на отдыхе Maruv выглядит сексуально

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    Длинные ноги, тонкая талия, стильные детали: даже на отдыхе Maruv выглядит сексуально
    bestpeopleclub.com

    О вызывающих, дерзких образах Maruv, как и о ее откровенных танцах регулярно говорят в сети

    На сцену эпатажная Maruv неоднократно выходила в соблазнительных боди и ультракоротких мини. 

    Но любит быть откровенной звезда не только во время выступлений. Артистка довольно часто делиться с поклонниками в Instagram различными горячими кадрами из своих фотосессий, провоцируя при этом не двусмысленную реакцию комментаторов. Этот раз не стал исключением. 

    В отпуске она также решила не упускать возможности похвастаться телом — и показала фигуру во всей красе.

    В эти выходные Maruv поделилась новыми пляжными фото в уже знакомом поклонникам серебристом купальнике. Теперь певица позирует в полный рост, демонстрируя идеальные длинные ноги и стройный живот.

    Также скандальная артистка опубликовала менее откровенные кадры, на которых она наслаждается солнечными ваннами.

    Подписчики назвали Maruv богиней, нежной, как цветок лотоса.

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    instagram.com/maruvofficial
    instagram.com/maruvofficial
    instagram.com/maruvofficial
    instagram.com/maruvofficial

    Анна активно демонстрирует также поклонникам детали своих постоянных тренировок и репетиций. Звезда старается откровенно и честно преподносить свое творчество – рассказывает о проблемах с танцевальными элементами, говорит о проблемах с лишним весом и также демонстрирует тренировки по вокалу.

    Джерело: 1plus1.ua

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