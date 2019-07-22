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    Maruv в день виборів виступила з концертом в Росії

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    <p>Співачка Maruv під час відбіркового конкурсу на &laquo;Євробачення&raquo;</p> - Maruv в день виборів виступила з концертом в Росії

    Співачка Maruv під час відбіркового конкурсу на «Євробачення»

    Maruv в неділю, 21 липня, у своїх фото і відео відзначала геолокацію Новосибірськ (РФ)

    Українська співачка Maruv 21 липня виступала з концертом у Росії.

    Про це свідчать кадри, які артистка розмістила на своїй сторінці в Instagram в stories.

    Maruv в неділю, 21 липня, у своїх фото і відео відзначала геолокацію Новосибірськ (РФ).

    Нагадаємо, українська співачка Maruv перед своїм першим сольним концертом у Києві, який відбувся 14 червня посварилася з одним із журналістів. На пресконференції співачка уникла питання одного з присутніх кореспондентів про те, «чий Крим?» і швидко завершила розмову з представниками ЗМІ.

    Як відомо, 23 лютого в українському національному відборі на «Євробачення-2019» перемогла співачка Maruv. За підсумками фіналу вона здобула 11 балів із 12 можливих. Члени журі поставили співачці п’ять балів, за результатами глядацьких голосувань Maruv отримала максимум - шість балів.

    Згодом Maruv відмовилася їхати на «Євробачення».

    «Євробачення-2019» пройшло з 14 по 18 травня в Тель-Авіві. В цьому році Україна не брала участь у конкурсі.

    Український співак Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, був гостем офіційного відкриття пісенного конкурсу Євробачення-2019 у Тель-Авіві.

    Джерело: УНІАН

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