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    Культура

    Повалій вперше після Революції гідності виступить в Україні

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    За роки відсутності на українській сцені Таїсія Повалій отримала купу нагород у Росії - Повалій вперше після Революції гідності виступить в Україні
    За роки відсутності на українській сцені Таїсія Повалій отримала купу нагород у Росії

    Повалій раніше бідкалася, що їй не дають працювати в Україні, проте вона успішно виступала у Москві і навіть у Кремлі.

    Співачка Таїсія Повалій, яка з початку Революції гідності 2014 року в Україні не виступала і концерти давала в Росії, має намір показати своє шоу у Києві.

    «Любі мої друзі! Запрошую вас на свiй ювілейний концерт у Києві, що відбудеться 10 грудня в Національному «Палаці Україна». Це буде зустрiч особлива, зустрiч на якiй я розповiм, що вiдчувала, до чого йшла останні роки і що здобула!» - написала Тая, але про всяк випадок закрила коментарі під цим постом.

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    Любі мої друзі! Запрошую вас на свiй ювiлейний концерт у Києві, що відбудеться 10 грудня в Національному «Палаці Україна». Це буде зустрiч особлива, зустрiч на якiй я розповiм, що вiдчувала, до чого йшла останні роки і що здобула! З любов’ ю, завжди ваша! До зустрiчі! Купити квитки можна за посиланням у профілі => @tpovaliyofficial ____________ Дорогие мои друзья! Приглашаю Вас на свой юбилейный концерт в Киеве, который состоится 10 декабря в Национальном «Дворце Украина». Это будет особенная встреча, встреча на которой я расскажу, что чувствовала, к чему шла последние годы и что обрела! С любовью, всегда ваша! До встречи! Купить билеты можно по ссылке в профиле => @tpovaliyofficial #таисияповалий #повалий #сольныйконцерт #афиша #киев #київ #таїсіяповалій #сьогоднііназавжди #сольнийконцерт #палацукраїна #taisiyapovaliy #tpovaliyofficial #povaliy

    Допис, поширений Таисия Повалий (@tpovaliyofficial)

    10 грудня Повалій виповниться 55 років. Саме до цього ювілею виконавиця хоче відіграти концерт в українській столиці. У продажу вже з'явилися квитки на концерт, вартість яких становить від 390 до 2990 грн.

    Нагадаємо, що Таїсія Повалій 2012 року балотувалася до Верховної Ради другим номером Партії регіонів. Коли у лютому 2014 року в Україні сталася Революція гідності, Повалій їздила до Росії з концертами, виступала на концерті в Кремлі, а після на святкуванні днів Росії привітала кримчан на святкуванні дня незалежності РФ в Ялті. 

    У травні 2014 року Повалій вийшла зі складу фракції Партії регіонів, восени того ж року її повноваження народного депутата були припинені, співачка фактично пішла з політики і поїхала до Росії. 

    До слова, за ці 5 років Повалій іноді брала участь у концертах на телеканалі «Інтер».

     

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