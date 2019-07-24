Повалій вперше після Революції гідності виступить в Україні



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За роки відсутності на українській сцені Таїсія Повалій отримала купу нагород у Росії

Повалій раніше бідкалася, що їй не дають працювати в Україні, проте вона успішно виступала у Москві і навіть у Кремлі.

Співачка Таїсія Повалій, яка з початку Революції гідності 2014 року в Україні не виступала і концерти давала в Росії, має намір показати своє шоу у Києві.

«Любі мої друзі! Запрошую вас на свiй ювілейний концерт у Києві, що відбудеться 10 грудня в Національному «Палаці Україна». Це буде зустрiч особлива, зустрiч на якiй я розповiм, що вiдчувала, до чого йшла останні роки і що здобула!» - написала Тая, але про всяк випадок закрила коментарі під цим постом.

10 грудня Повалій виповниться 55 років. Саме до цього ювілею виконавиця хоче відіграти концерт в українській столиці. У продажу вже з'явилися квитки на концерт, вартість яких становить від 390 до 2990 грн.

Нагадаємо, що Таїсія Повалій 2012 року балотувалася до Верховної Ради другим номером Партії регіонів. Коли у лютому 2014 року в Україні сталася Революція гідності, Повалій їздила до Росії з концертами, виступала на концерті в Кремлі, а після на святкуванні днів Росії привітала кримчан на святкуванні дня незалежності РФ в Ялті.

У травні 2014 року Повалій вийшла зі складу фракції Партії регіонів, восени того ж року її повноваження народного депутата були припинені, співачка фактично пішла з політики і поїхала до Росії.

До слова, за ці 5 років Повалій іноді брала участь у концертах на телеканалі «Інтер».