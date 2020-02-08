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    Суспільство

    Стала відома кількість українців, які торік отримали статус біженця у Польщі

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    <p>Минулого року 430 громадян України просили у Польщі статус біженця</p> - Стала відома кількість українців, які торік отримали статус біженця у Польщі

    Минулого року 430 громадян України просили у Польщі статус біженця

    Серед тих, кому відмовлено у наданні статусу біженця у Польщі, найбільше росіян, українців і таджиків

    У 2019 році документи на отримання статусу біженця в Польщі подали 430 громадян України, клопотання 21 з них було задоволено.

    Про це «Укрінформу» розповів речник управління з питань іноземців Польщі Якуб Дудзяк.

    «Торік, як приблизно і 2018 року, документи на отримання статусу біженця в Польщі подали 4,1 тис. осіб, з яких 2,7 тис. зробили це вперше. Загалом 272 особи відповідали умовам щодо надання їм статусу міжнародного захисту»,- повідомив Дудзяк.

    За його словами, минулого року відмовлено у наданні статусу біженця 1,7 тис. особам, а щодо двох тисяч розгляд справ припинено у зв’язку з їх виїздом за межі Польщі.

    Найчастіше з відповідним запитом зверталися громадяни Росії – понад 2,6 тис. осіб, а також України – 430, Туреччини – 120, Таджикистану – 110 та Грузії – 90.

    Умовам надання статусу міжнародного захисту торік відповідали 272 особи: громадяни РФ – 81, Туреччини – 49, Таджикистану – 29, України – 21, а також Ірану – 19. Крім того, ще 213 осіб отримали статус національного захисту з гуманітарних міркувань.

    Серед тих, кому відмовлено у наданні статусу біженця, найбільше так само росіян - 960 осіб, а також українців (360) і таджиків (60).

    Як відомо, статус міжнародного захисту надається особі у тому разі, коли на батьківщині їй загрожує переслідування, що може призвести до втрати здоров’я чи до смерті.

    До слова, Євросоюз прийме понад 30 тис. біженців у 2020 році.

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