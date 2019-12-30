«Корабель-привид» з мерцями прибився до берегів Японії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: EBU

Човен, який знайшли на острові Садо, дуже пошкоджено, на його борту є написи корейською мовою

П'ять людських тіл і дві голови знайшли на невеликому судні, яке винесло хвилями до берегів Японії. Імовірно, це північнокорейські рибалки або біженці. Про це пише ВВС.

Човен, який знайшли на острові Садо, дуже пошкоджено, на його борту є написи корейською мовою. Судячи з усього, човен довго перебував у морі: трупи частково зітліли.

Берегова охорона змогла дістатися до човна тільки за добу після того, як його знайшли. В японській поліції поки не можуть напевно сказати, звідки на кораблі взялися голови.

Такі «кораблі-привди» вже не раз знаходили поблизу японських берегів. Найчастіше це невеликі рибальські судна з КНДР.

Найчастіше такі човни знаходять порожніми або з тілами на борту. Судячи з усього, рибалки заходять занадто далеко в море в пошуках риби. Вони губляться і гинуть - або від голоду, або через сильний шторм.

Раніше припускали, що на човнах намагаються втекти з КНДР, але ці версії не отримали підтвердження. Знайдені в 2017 році рибалки вимагали, щоб їх переправили назад в КНДР.

Через напружені відносини між КНДР і Японією розслідувати подібні випадки майже неможливо.