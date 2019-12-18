Євросоюз прийме понад 30 тис. біженців у 2020 році



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У пріоритеті програми переселення - біженці з країн Середземномор'я, Нігеру та Руанди, учасники програми отримують з бюджету ЄС 10 тис. євро за кожного прийнятого біженця

Більше 30 тисяч біженців світу прийме Європейський Союз (ЄС) до 2020 року за програмою переселення, в першу чергу з кризових регіонів. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Повідомляється, що в пріоритеті програми - біженці з країн Середземномор'я, Нігеру та Руанди, учасники програми отримують з бюджету ЄС 10 тис. євро за кожного прийнятого біженця.

«У відповідності з прогнозом Управління верховного комісара ООН у справах біженців, пріоритет в рамках програми отримають мігранти з Туреччини, Лівану, Йорданії, країн середземноморського регіону, а також Нігеру і Руанди», - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що таку кількість місць держави-учасники ЄС підготували в рамках програми переселення.

«Зокрема, Німеччина має намір розмістити до 5,5 тисячі мігрантів», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Організація Об'єднаних Націй (ООН) попередила про збільшення нужденних в гуманітарній допомозі, в 2020 році будуть потребувати 168 млн людей на планеті. Серед 168 млн людей потребують гуманітарної допомоги, майже 60 млн - діти.

ООН зібрала більше половини необхідної суми для надання життєво необхідної гуманітарної допомоги жителям Донбасу. Для необхідної допомоги ООН хоче зібрати $162 млн.