Стало відомо, коли і де попрощаються з Любомирою Мандзій

Останні півтора року Мандзій боролася з важкою онкохворобою

Прощання з колишньою очільницею Міністерства освіти розпочнеться сьогодні ввечері

Прощання з Любомирою Мандзій розпочнеться сьогодні ввечері. Парастас відбудеться 28 листопада о 19:00 у храмі Вознесіння Господнього. Про це написала сім'я Любомири у її Facebook.

Сам похорон відбудеться в понеділок 29 листопада 2021 р. у тому ж храмі після Божественної літургії, яка розпочнеться о 10:00.

Останні півтора року Мандзій боролася з важкою онкохворобою, вона трималася до останнього.

«Ми завжди будемо пам’ятати Любомиру як кохану дружину, найкращу маму, улюблену сестру, турботливу доньку, справедливу викладачку та менеджерку», – написала сім’я Любомири Мандзій.

Як відомо, у суботу, 27 листопада, померла Любомира Мандзій, колишня директорка департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації та ексвиконувачка обов’язків міністра освіти та науки України.

Нагадаємо, Герой України, кавалер ордену ІІІ ступеня Князя Ярослава Мудрого, заслужений будівельник України, почесний громадянин міста Києва, удостоєний багатьох інших відзнак, очільник Києва з 1996 року до 2006 року Олександр Омельченко помер 25 листопада від ускладнень після перенесеного захворювання на Covid-19. Останній місяць він перебував на лікуванні в закладі охорони здоров’я.

Також 21 листопада помер ексдепутат Верховної Ради АРК, депутатська група «Курултай-Рух», голова Кримської крайової організації Народного Руху України Леонід Пілунський.