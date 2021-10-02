Екснардеп Борислав Береза повідомив про горе в родині

У батька політика Берези не витримало серце

Про місце та час прощання Береза повідомить пізніше

Сьогодні, 2 жовтня, в українського політика, громадського діяча, позафракційного народного депутата України 8 скликання Борислава Берези помер батько Юхим Бляхер, сумною новиною він поділився на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, причиною смерті стало слабке серце.

«Сьогодні вранці не стало мого тата. Не витримало серце. Похорон буде у вівторок в Берковцях. Благословенний Даян Хаемет», – написав Береза.

Про місце та час прощання він повідомить пізніше.

У коментарях до допису користувачі висловлюють українському політику щирі співчуття з приводу смерті батька.

Редакція видання «Главком» також висловлює глибокі співчуття Бориславу Березі.

Читати також: Помер відомий блогер та волонтер Святослав Волков