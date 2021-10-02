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    Екснардеп Борислав Береза повідомив про горе в родині

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    У батька політика Берези не витримало серце - Екснардеп Борислав Береза повідомив про горе в родині
    У батька політика Берези не витримало серце
    Фото: Борислав Береза/Facebook

    Про місце та час прощання Береза повідомить пізніше

    Сьогодні, 2 жовтня, в українського політика, громадського діяча, позафракційного народного депутата України 8 скликання Борислава Берези помер батько Юхим Бляхер, сумною новиною він поділився на своїй сторінці у Facebook.

    За його словами, причиною смерті стало слабке серце.

    «Сьогодні вранці не стало мого тата. Не витримало серце. Похорон буде у вівторок в Берковцях. Благословенний Даян Хаемет», – написав Береза.

    Про місце та час прощання він повідомить пізніше.

    У коментарях до допису користувачі висловлюють українському політику щирі співчуття з приводу смерті батька.

    Редакція видання «Главком» також висловлює глибокі співчуття Бориславу Березі.

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    Теги: політика Борислав Береза похорон
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    Екснардеп Борислав Береза повідомив про горе в родині