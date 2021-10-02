Екснардеп Борислав Береза повідомив про горе в родині
Про місце та час прощання Береза повідомить пізніше
Сьогодні, 2 жовтня, в українського політика, громадського діяча, позафракційного народного депутата України 8 скликання Борислава Берези помер батько Юхим Бляхер, сумною новиною він поділився на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, причиною смерті стало слабке серце.
«Сьогодні вранці не стало мого тата. Не витримало серце. Похорон буде у вівторок в Берковцях. Благословенний Даян Хаемет», – написав Береза.
Про місце та час прощання він повідомить пізніше.
У коментарях до допису користувачі висловлюють українському політику щирі співчуття з приводу смерті батька.
Редакція видання «Главком» також висловлює глибокі співчуття Бориславу Березі.