  1. Головна
  2. Фото
рус
    Фото

    На Львівщині похоронили маму глави УГКЦ (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На Львівщині похоронили маму глави УГКЦ - На Львівщині похоронили маму глави УГКЦ (фото)
    На Львівщині похоронили маму глави УГКЦ
    Фото: УГКЦ

    Похоронили Віру Шевчук на міському кладовищі у Стрию

    Сьогодні, 13 квітня 2021 року, у Стрию відбулися похоронні богослужіння і погребення п. Віри Шевчук, матері Блаженнішого Святослава. Про це повідомляє пресслужба УГКЦ.

    Похоронили її на міському кладовищі.

    На похорон прибуло й кількадесят священників зі Стрия, Львова, Києва, Дрогобича та інших міст України.

    Крім того, у поминальних богослужіннях взяв участь владика Едвард Кава, єпископ-помічник Львівської архидієцезії Римо-Католицької Церкви в Україні, який наприкінці богослужіння зачитав лист-співчуття від імені всієї Єпископської Конференції.

    За упокій новопереставленої слуги Божої Віри до храму Святих Володимира і Ольги у Стрию прийшли помолитися чимало вірних, а тисячі людей єдналися в молитві за допомогою онлайн-трансляції, яку проводило «Живе телебачення».

    1 з 30
    на весь екран згорнути
    На Львівщині похоронили маму глави УГКЦ (фото)
    На Львівщині похоронили маму глави УГКЦ (фото)
    На Львівщині похоронили маму глави УГКЦ (фото)
    На Львівщині похоронили маму глави УГКЦ (фото)
    На Львівщині похоронили маму глави УГКЦ (фото)
    На Львівщині похоронили маму глави УГКЦ (фото)
    На Львівщині похоронили маму глави УГКЦ (фото)
    На Львівщині похоронили маму глави УГКЦ (фото)
    На Львівщині похоронили маму глави УГКЦ (фото)
    На Львівщині похоронили маму глави УГКЦ (фото)
    На Львівщині похоронили маму глави УГКЦ (фото)
    На Львівщині похоронили маму глави УГКЦ (фото)
    На Львівщині похоронили маму глави УГКЦ (фото)
    На Львівщині похоронили маму глави УГКЦ (фото)
    На Львівщині похоронили маму глави УГКЦ (фото)
    На Львівщині похоронили маму глави УГКЦ (фото)
    На Львівщині похоронили маму глави УГКЦ (фото)
    На Львівщині похоронили маму глави УГКЦ (фото)
    На Львівщині похоронили маму глави УГКЦ (фото)
    На Львівщині похоронили маму глави УГКЦ (фото)
    На Львівщині похоронили маму глави УГКЦ (фото)
    На Львівщині похоронили маму глави УГКЦ (фото)
    На Львівщині похоронили маму глави УГКЦ (фото)
    На Львівщині похоронили маму глави УГКЦ (фото)
    На Львівщині похоронили маму глави УГКЦ (фото)
    На Львівщині похоронили маму глави УГКЦ (фото)
    На Львівщині похоронили маму глави УГКЦ (фото)
    На Львівщині похоронили маму глави УГКЦ (фото)
    На Львівщині похоронили маму глави УГКЦ (фото)
    Фото: УГКЦ

    Нагадаємо, у понеділок, 12 квітня, після важкої недуги на 74 році життя померла Віра Шевчук – мама глави УГКЦ Блаженнішого Святослава.

    Віра Шевчук майже все життя пропрацювала в музичній школі викладачем класу фортепіано. Розповідаючи про свою маму, Блаженніший Святослав згадує, що перші спогади були пов’язані з фортепіано.


    Теги: УГКЦ міст похорон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies