На Львівщині похоронили маму глави УГКЦ (фото)

Похоронили Віру Шевчук на міському кладовищі у Стрию

Сьогодні, 13 квітня 2021 року, у Стрию відбулися похоронні богослужіння і погребення п. Віри Шевчук, матері Блаженнішого Святослава. Про це повідомляє пресслужба УГКЦ.

Похоронили її на міському кладовищі.

На похорон прибуло й кількадесят священників зі Стрия, Львова, Києва, Дрогобича та інших міст України.

Крім того, у поминальних богослужіннях взяв участь владика Едвард Кава, єпископ-помічник Львівської архидієцезії Римо-Католицької Церкви в Україні, який наприкінці богослужіння зачитав лист-співчуття від імені всієї Єпископської Конференції.

За упокій новопереставленої слуги Божої Віри до храму Святих Володимира і Ольги у Стрию прийшли помолитися чимало вірних, а тисячі людей єдналися в молитві за допомогою онлайн-трансляції, яку проводило «Живе телебачення».

Нагадаємо, у понеділок, 12 квітня, після важкої недуги на 74 році життя померла Віра Шевчук – мама глави УГКЦ Блаженнішого Святослава.

Віра Шевчук майже все життя пропрацювала в музичній школі викладачем класу фортепіано. Розповідаючи про свою маму, Блаженніший Святослав згадує, що перші спогади були пов’язані з фортепіано.



