Помер лідер кримських рухівців Леонід Пілунський

Пілунський попри окупацію півострова Росією та тиск не виїхав з Криму

Помер ексдепутат Верховної Ради АРК, депутатська група «Курултай-Рух», голова Кримської крайової організації Народного Руху України Леонід Пілунський. Про це повідомив директор Центру Близькосхідних досліджень НАНУ Ігор Семиволос на своїй сторінці в Facebook.

«Помер вірний син України Леонід Пілунський. Спочивай з миром, дорогий друже!», – написав Семиволос.

Нагадаємо, депутат останньої легітимно обраної Верховної Ради Аавтономної республіки Крим з фракції «Курултай-Рух» Леонід Пілунський попри окупацію півострова Росією та тиск не виїхав з Криму.

Леонід Петрович писав книги, на політичні теми майже не спілкувався, старавався «не лізти в ті процеси, які не мають жодного стосунку до правди», задля своєї безпеки проживав у друзів, хоча визнав, що російські спецслужби все одно знають місце його перебування і за потреби дістануть.

В інтерв’ю «Главкому» депутат розповів, чим життя в Криму нині відрізняється від того, як було в Україні, про особливості користування соцмережами під ковпаком ФСБ, та про те, чи відчуває Крим блокаду українських товарів, які з вересня не постачаються на півострів.

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