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    Померла ексміністерка освіти та науки України Любомира Мандзій

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    Як стало відомо, політикиня померла від онкозахворювання - Померла ексміністерка освіти та науки України Любомира Мандзій
    Як стало відомо, політикиня померла від онкозахворювання
    фото з відкритих джерел

    Любомирі Мандзій було 48 років

    У суботу, 27 жовтня, померла Любомира Мандзій, колишня директорка департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації та ексвиконувачка обов’язків міністра освіти та науки України, пише Zaxid.net. Про смерть Любомири Мандзій повідомила Оксана Юринець у Facebook.

    Журналісти дізналися, що Любомира Мандзій хворіла на онкозахворювання.

    Любомирі Мандзій було 48 років, вона народилася у селі Опака, Дрогобицького району. До 2016 року працювала на кафедрі політології філософського факультету Львівського національного університету імені І. Франка. Після цього стала директоркою обласного департаменту освіти і науки.

    У 2019 році Любомира Мандзій була призначена на посаду заступниці міністра освіти і науки України, а згодом її призначили виконувати обов'язки міністерки. На цій посаді вона була до 25 березня 2020 року.

    Співчуття з приводу смерті Любомри Мандзій висловив мер Львова Андій Садовий. «Після важкої хвороби відійшла у вічність українська освітянка Любомира Мандзій. Пані Любомира була дуже потужними професіоналом, таких людей називають світочами науки. Нам всім дуже бракуватиме її мудрих порад та рішень», – написав Садовий на Facebook.

    Нагадаємо, Герой України, кавалер ордену ІІІ ступеня Князя Ярослава Мудрого, заслужений будівельник України, почесний громадянин міста Києва, удостоєний багатьох інших відзнак, очільник Києва з 1996 року до 2006 року Олександр Омельченко помер 25 листопада від ускладнень після перенесеного захворювання на Covid-19. Останній місяць він перебував на лікуванні в закладі охорони здоров’я.

    Також 21 листопада помер ексдепутат Верховної Ради АРК, депутатська група «Курултай-Рух», голова Кримської крайової організації Народного Руху України Леонід Пілунський.

    Теги: політика смерть Facebook хвороби
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    Померла ексміністерка освіти та науки України Любомира Мандзій