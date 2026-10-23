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Україна та РФ домовилися про перемир'я в Олешках – Білий дім

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Україна та РФ домовилися про перемир'я в Олешках – Білий дім
Місто Олешки на Херсонщині перебуває під російською окупацією з 24 лютого 2022 року
фото: 34 ОБрМП

Локальне перемир’я набере чинності 29 жовтня 2026 року

Україна та РФ за сприяння першої леді США Меланії Трамп уклали тимчасове припинення вогню в Олешках Херсонської області, щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги та підготувати евакуацію цивільного населення через визначений безпечний коридор. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Білий дім.

Локальне перемир’я набере чинності 29 жовтня 2026 року.

«Ситуація в Олешках є вкрай тяжкою. Олешки – це місто на передовій, яке перебуває на межі катастрофи. Населення, що залишилося в Олешках, складається переважно з людей похилого віку, які терміново потребують медичної допомоги, ліків, їжі та чистої води», – заявила Меланія Трамп.

Напередодні голова парламентської фракції «Слуга народу» та член української переговорної делегації Давид Арахамія анонсував позитивні новини щодо ситуації в окупованих Олешках Херсонської області, де склалася важка гуманітарна ситуація.

Нагадаємо, у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині триває гуманітарна катастрофа.

Як повідомлялося, на початку жовтня українські військові провели другу масштабну гуманітарну операцію для підтримки жителів заблокованих Олешок на лівобережжі Херсонщини, де російські окупанти намагаються спричинити штучний голод та вдаються до репресій. За допомогою важких безпілотників через Дніпро вдалося переправити шість тонн необхідної провізії. 

До слова, російські військові підготували низку інформаційно-психологічних операцій щодо ситуації у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області. Для цього окупанти планують записати серію відео з місцевими жителями та використати їх для поширення потрібних Кремлю тверджень. 

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Теги: Олешки Херсонщина перемир'я евакуація

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