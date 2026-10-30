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Меланія Трамп може відвідати окуповані Олешки

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Меланія Трамп може відвідати окуповані Олешки
Перша леді може відвідати місто за умови, що це дозволятиме ситуація з безпекою у місті
фото: кадр з відео, AP

Команда дружини американського президента не відкидає такої можливості, хоча наразі поїздку не плануює

Перша леді США Меланія Трамп поки не планує відвідувати українські Олешки, однак її команді не виключає, що такий візит може відбутися в майбутньому. Про це заявив радник першої леді, повідомляє «Главком» із посиланням на  його коментар «Суспільному» .

«Якщо це буде безпечно і якщо її графік дозволятиме, я думаю, це можливо», - повідомив її радник.

За словами представника команди Меланії Трамп, наразі конкретних планів щодо поїздки до Олешок немає. Водночас він наголосив, що можливість такого візиту не відкидають.

Також він зазначив, що перша леді США особисто домовлялася про перемир'я на території окупованої Херсонищини. За його словами, спочатку Меланія Трамп звернулася до України, а в потім вже до представників окупантів.

Радник підкреслив, що вдалося досягнути багатьох домовленостей, але не може їх розкривати через чутливість теми перемир'я.

Нагадаємо, раніше перша леді США Меланія Трамп повідомила про початок робіт із розмінування маршрутів, якими планують доставляти гуманітарні вантажі до тимчасово окупованих Олешок. За її словами, Україна та Росія розпочали відповідні заходи в межах домовленостей про локальне припинення вогню.

Метою робіт визначили створення безпечного маршруту для гуманітарної допомоги та забезпечення умов для подальших заходів із підтримки цивільного населення.

За попередніми планами, доставлення допомоги до Олешок очікується 30 жовтня. Водночас фактичні терміни залежать від безпекової ситуації та готовності маршрутів.

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Теги: Меланія Трамп Олешки США Україна

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