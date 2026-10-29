Українська та російська делегації прибули до Білорусі: названо причину

Представники обох країн беруть участь у гуманітарній операції в Олешках на Херсонщині, до якої долучилася білоруська сторона

Українська та російська делегації прибули до Білорусі для участі в гуманітарній операції в місті Олешки Херсонської області. Українську делегацію очолює уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Про це повідомляє білоруське державне агентство «Белта», пише «Главком».

За інформацією агентства, українська делегація прибула до пункту пропуску «Нова Гута» в Гомельському районі. Раніше до аеропорту Гомеля прилетіла російська делегація.

Білоруська сторона заявила, що також бере участь у гуманітарній операції та вже розпочала виконання своїх зобов’язань у межах раніше досягнутих домовленостей.

Як повідомляють журналісти, гуманітарна операція в Олешках стала результатом домовленостей між Україною та Росією за посередництва Сполучених Штатів. У повідомленні окремо згадується роль Меланії Трамп, дружини президента США.

Білорусь заявляє, що надає Україні та Росії необхідне сприяння в межах гуманітарної місії та виступає гарантом відповідних процесів.

Нагадаємо, Україна та РФ за сприяння першої леді США Меланії Трамп уклали тимчасове припинення вогню в Олешках Херсонської області, щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги та підготувати евакуацію цивільного населення через визначений безпечний коридор.

Як відомо, на визначених територіях в Олешках на Херсонщині о 03:00 27 жовтня за київським часом (04:00 за московським) набула чинності зупинка вогню для проведення гуманітарної місії.

До слова, 55-річний Віталій разом із дружиною, 13-річним сином і котом понад чотири роки прожив в окупованих Росією Олешках на Херсонщині. Він розповів, як із сім’єю вибрався з міста.