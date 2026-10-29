Делегація України на чолі з Лубінцем вирушила в напрямку Олешок

Українська сторона стежитиме за перебігом операції та інформуватиме про її хід, щойно з’являтиметься зв’язок

Українська сторона повідомлятиме про перебіг операції, щойно з’являтиметься зв’язок

Українська делегація на чолі з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем сьогодні вирушила в напрямку Олешок. Про це повідомив голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, пише «Главком».

За його словами, українська сторона стежитиме за перебігом операції та інформуватиме про її хід, щойно з’являтиметься зв’язок.

«Будемо спостерігати і повідомляти про хід операції, щойно з'являтиметься зв'язок», – написав Арахамія.

Він також звернувся до учасників операції зі словами підтримки: «Бережіть себе, хлопці». Подробиць щодо завдань делегації та подальшого перебігу операції Арахамія наразі не навів.

Варто зазначити, що раныше українська та російська делегації прибули до Білорусі для участі в гуманітарній операції в місті Олешки Херсонської області. Українську делегацію очолює уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, Україна та РФ за сприяння першої леді США Меланії Трамп уклали тимчасове припинення вогню в Олешках Херсонської області, щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги та підготувати евакуацію цивільного населення через визначений безпечний коридор.

Як відомо, на визначених територіях в Олешках на Херсонщині о 03:00 27 жовтня за київським часом (04:00 за московським) набула чинності зупинка вогню для проведення гуманітарної місії.

До слова, 55-річний Віталій разом із дружиною, 13-річним сином і котом понад чотири роки прожив в окупованих Росією Олешках на Херсонщині. Він розповів, як із сім’єю вибрався з міста.