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Україна і Росія запровадили режим тиші в Олешках

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Україна і Росія запровадили режим тиші в Олешках
Посередництво й координацію забезпечує перша леді США Меланія Трамп
фото з відкритих джерел

Лубінець: сторони виконують досягнуті домовленості щодо гуманітарної місії

На визначених територіях в Олешках на Херсонщині о 03:00 за київським часом (04:00 за московським) набула чинності зупинка вогню для проведення гуманітарної місії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця в Telegram.

Гуманітарну місію Україна проводить спільно з уповноваженою з прав людини в Росії Яною Лантратовою. Посередництво й координацію забезпечує перша леді США Меланія Трамп, зазначив омбудсмен. За його словами, сторони дотримуються домовленостей, яких досягли керівники переговорних груп. Лубінець пообіцяв і надалі інформувати суспільство про перебіг місії та наголосив, що головним пріоритетом залишається безпека цивільних в Олешках.

«Я далі інформуватиму суспільство про новини, враховуючи насамперед безпеку цивільних осіб в Олешках та виконання встановлених домовленостей», – заявив омбудсмен.

Початок режиму тиші підтвердила й російська сторона. За повідомленням російських військових, зупинку вогню запровадили для гуманітарної операції в районі Олешок. Вони послалися на заяву міністерства оборони Росії.

Ввечері 26 жовтня про запровадження режиму припинення вогню у визначеному районі з 03:00 27 жовтня повідомив і Генеральний штаб Збройних сил України. У військовому командуванні уточнили, що локальна тиша діє лише в районі проведення операції й не означає припинення бойових дій на всій лінії фронту. Військові також закликали не поширювати неперевірену інформацію про маршрути, час і місця пересування людей та гуманітарних колон.

Що передбачають домовленості

Раніше Лубінець повідомляв, що Україна та Росія погодили три кроки для проведення гуманітарної місії:

  • запровадження режиму тиші на визначених територіях;
  • доставку гуманітарного вантажу до Олешок;
  • забезпечення вільного виїзду цивільних із міста

Реалізація домовленостей відбуватиметься поступово. Сам початок зупинки вогню не означає, що допомогу вже доставили або що мешканці змогли безпечно залишити місто. Лубінець 24 жовтня повідомляв, що фактичний початок гуманітарної операції заплановано на 29 жовтня. Цю дату як початок перемир'я назвав і Білий дім, який 23 жовтня оголосив про посередництво Меланії Трамп. Київ і Москва ж запровадили режим тиші раніше, 27 жовтня.

Роль США та Ватикану

За повідомленням Білого дому, перша леді США та її представник напряму працювали з українським і російським керівництвом, узгоджуючи умови локального припинення вогню. Меланія Трамп також зазначила, що мешканців, які бажають виїхати, забезпечать транспортом до обраного місця призначення – в Україну або до Росії. За повідомленнями, до ситуації в Олешках звертався й Папа Римський Лев XIV під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним.

Критична гуманітарна ситуація 

В Олешках склалася критична гуманітарна ситуація. Місто перебуває під російською окупацією з 2022 року. Доступ до продуктів, ліків, питної води та електроенергії обмежений, а пересування дорогами ускладнюють мінування й постійні обстріли.

За оцінками Лубінця, у самому місті можуть залишатися до 2 тис. цивільних, зокрема діти. З урахуванням району йдеться про понад 6 тис. людей, серед яких близько 200 дітей. Через небезпеку на дорогах організувати евакуацію тривалий час не вдавалося.

Українські військові вже доправляли допомогу мешканцям безпілотниками. Зокрема, 25 жовтня повідомлялося про доставку 15 пакунків загальною вагою понад 600 кг для родин із дітьми: у них були продукти, молоко, іграшки та розвивальні ігри.

Нагадаємо, раніше Лубінець заявляв, що Росія блокує гуманітарну евакуацію цивільних з Олешок, а переговори про режим тиші тривали без конкретних домовленостей.

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Теги: Дмитро Лубінець Меланія Трамп Папа Римський росія військові Олешки

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