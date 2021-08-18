Старші народжують більш охоче: демографічні настрої українок

Молодь народжувати не поспішає

Співробітниця відділу досліджень демографічних процесів та демографічної політики Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАНУ, кандидат економічних наук Світлана Аксьонова розповіла, як змінюється репродуктивна поведінка молодих українок. Про це пише GreenPost.

В Україні у 2020 р. народилося 293,4 тис. дітей, що на 15,4 тис. осіб (або на 5 %) менше, ніж у попередньому 2019 р. (без урахування АР Крим і Севастополя).

Частка дітей, народжених у молодих жінок віком 15-34 роки, у 2020 р. становила 83% усіх новонароджених, тоді як у 2011 р. вона була на рівні 90 %, а на початку поточного століття наближалася до 95%.

Цей факт, поряд з іншими, вказує про продовження тенденції так званого «старіння» материнства, коли народження дитини відкладається на старший вік.

Протягом 2016-2020 рр. найбільшою дітородною активністю виділялися 25-29-річні жінки, причому різниця між коефіцієнтами народжуваності жінок віком 20-24 роки – лідерів дітонародження до 2010 р. – і жінок віком 25-29 років невпинно зростає переважно через стрімкіше падіння народжуваності в молодших групах.

За даними Державної служби статистики України, з кожних 1000 жінок віком 25-29 років 76 народили дитину у 2020 р., з кожних 1000 жінок віком 20-24 роки 66 народили дитину, а от у середині 1990-х років 20-24-річні жінки в нашій країні народжували майже вдвічі частіше.

Натомість більш активними щодо дітонародження стали 30-34-річні молоді жінки: якщо 20 років тому лише 25 жінок із кожної тисячі жінок віком 30-34 роки наважувалися народити дитину, то зараз таких жінок 52.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що хлопчиків буде народжуватися значно менше.

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