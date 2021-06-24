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    Думки вголос

    В Україні дуже погано з народжуваністю дітей

    В Україні дуже погано з народжуваністю дітей

    Так і буде вимирати Україна зі швидкість 0,6-0,8% щороку

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    А что у нас с рождаемостью ?

    А с рождаемостью у нас все еще хуже.

    В целом по Украине в сравнении с 2015 годом, она упала на 34% за первые 4 месяца года. Причем падение продолжается уже 6й год подряд.

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    В Україні дуже погано з народжуваністю дітей
    В Україні дуже погано з народжуваністю дітей
    В Україні дуже погано з народжуваністю дітей
    В Україні дуже погано з народжуваністю дітей
    В Україні дуже погано з народжуваністю дітей
    В Україні дуже погано з народжуваністю дітей

    Есть ряд областей где падение рождаемости еще выше. Так например за 6 лет рождаемость упала почти в два раза

    • Кировоградская обл -44%
    • Сумская, Днепропетровская обл -43%
    • Запорожская, Донецкая, Черниговская обл -42%
    • Полтавская -41%
    • Черкасская -40%

    В Черновицкой и Закарпатской области падение не столь значительное, вероятно из-за близости границы, и особенностей жизни, которая заключается в работе за границей, но рождении детей здесь.

    Ну а Киев держит маленькое падение рождаемости только за счет миграции студентов из регионов, которые впоследствии остаются жить в Киеве и рожают детей. Одним словом все печально, и нет никакого просвета на будущее. Так и будет вымирать Украина со скорость 0,6-0,8% каждый год. В численном выражении это 270-330 тыс минус каждый год.

    И это официальные данные, без переписи. Если провести перепись, то цифры будут еще страшнее.

    Джерело: блог Євген Істребіна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: діти демографічна криза українці
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    В Україні дуже погано з народжуваністю дітей