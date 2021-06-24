В Україні дуже погано з народжуваністю дітей
Так і буде вимирати Україна зі швидкість 0,6-0,8% щороку
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А что у нас с рождаемостью ?
А с рождаемостью у нас все еще хуже.
В целом по Украине в сравнении с 2015 годом, она упала на 34% за первые 4 месяца года. Причем падение продолжается уже 6й год подряд.
Есть ряд областей где падение рождаемости еще выше. Так например за 6 лет рождаемость упала почти в два раза
- Кировоградская обл -44%
- Сумская, Днепропетровская обл -43%
- Запорожская, Донецкая, Черниговская обл -42%
- Полтавская -41%
- Черкасская -40%
В Черновицкой и Закарпатской области падение не столь значительное, вероятно из-за близости границы, и особенностей жизни, которая заключается в работе за границей, но рождении детей здесь.
Ну а Киев держит маленькое падение рождаемости только за счет миграции студентов из регионов, которые впоследствии остаются жить в Киеве и рожают детей. Одним словом все печально, и нет никакого просвета на будущее. Так и будет вымирать Украина со скорость 0,6-0,8% каждый год. В численном выражении это 270-330 тыс минус каждый год.
И это официальные данные, без переписи. Если провести перепись, то цифры будут еще страшнее.
Джерело: блог Євген Істребіна