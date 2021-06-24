Народжуваність падає. Аналітик показав невтішні дані

Істребін переконаний, що будуть вимирати українці зі швидкістю 0,6-0,8% щороку

Аналітик Євген Істребін на сторінці в Facebook оприлюднив невтішну інформацію про різке зниження народжуваності в Україні.

«В цілому по Україні порівняно з 2015 роком, народжуваність упала на 34% за перші чотири місяці року. Причому падіння триває вже шостий рік поспіль», – написав аналітик.

Він додав, що є низка областей, де падіння народжуваності ще вище. Так, наприклад, за шість років народжуваність впала майже вдвічі: Кіровоградська обл – 44%, Сумська, Дніпропетровська обл – 43%, Запорізька, Донецька, Чернігівська обл – 42%, Полтавська – 41%, Черкаська – 40%.

За словами Істребіна, в Чернівецькій та Закарпатській області падіння не таке значне, ймовірно, через близькість кордону, і особливостями життя, яка полягає в роботі за кордоном, але народження дітей тут.

«Київ тримає маленьке падіння народжуваності лише за рахунок міграції студентів з регіонів, які згодом залишаються жити в Києві і народжують дітей. Одним словом, все сумно, і немає ніякого світла в цьому питанні на майбутнє», – озвучив сумний прогноз аналітик.

Він переконаний, що так і будуть вимирати українці зі швидкістю 0,6-0,8% щороку. «У чисельному вираженні це 270-330 тис мінус щороку. І це офіційні дані, без перепису. Якщо провести перепис, то цифри будуть ще страшніше», – резюмував Істребін.

Додамо, що аналітик Євген Істребін на сторінці в Facebook оприлюднив страшну картину смертності в Україні, наголосивши на безвідповідальності теперішньої влади.

Читайте також:



