  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Народжуваність падає. Аналітик показав невтішні дані

    графіка
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ситуація з народжуваністю в Україні доволі сумна - Народжуваність падає. Аналітик показав невтішні дані
    Ситуація з народжуваністю в Україні доволі сумна
    Фото з відкритих джерел

    Істребін переконаний, що будуть вимирати українці зі швидкістю 0,6-0,8% щороку

    Аналітик Євген Істребін на сторінці в Facebook оприлюднив невтішну інформацію про різке зниження народжуваності в Україні.

    «В цілому по Україні порівняно з 2015 роком, народжуваність упала на 34% за перші чотири місяці року. Причому падіння триває вже шостий рік поспіль», – написав аналітик.

    Він додав, що є низка областей, де падіння народжуваності ще вище. Так, наприклад, за шість років народжуваність впала майже вдвічі: Кіровоградська обл – 44%, Сумська, Дніпропетровська обл – 43%, Запорізька, Донецька, Чернігівська обл – 42%, Полтавська – 41%, Черкаська – 40%.

    За словами Істребіна, в Чернівецькій та Закарпатській області падіння не таке значне, ймовірно, через близькість кордону, і особливостями життя, яка полягає в роботі за кордоном, але народження дітей тут.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Народжуваність падає. Аналітик показав невтішні дані
    Народжуваність падає. Аналітик показав невтішні дані
    Народжуваність падає. Аналітик показав невтішні дані
    Народжуваність падає. Аналітик показав невтішні дані
    Народжуваність падає. Аналітик показав невтішні дані
    Народжуваність падає. Аналітик показав невтішні дані

    «Київ тримає маленьке падіння народжуваності лише за рахунок міграції студентів з регіонів, які згодом залишаються жити в Києві і народжують дітей. Одним словом, все сумно, і немає ніякого світла в цьому питанні на майбутнє», – озвучив сумний прогноз аналітик.

    Він переконаний, що так і будуть вимирати українці зі швидкістю 0,6-0,8% щороку. «У чисельному вираженні це 270-330 тис мінус щороку. І це офіційні дані, без перепису. Якщо провести перепис, то цифри будуть ще страшніше», – резюмував Істребін.

    Додамо, що аналітик Євген Істребін на сторінці в Facebook оприлюднив страшну картину смертності в Україні, наголосивши на безвідповідальності теперішньої влади.

    Читайте також:


    Теги: статистика демографічна криза Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Народжуваність падає. Аналітик показав невтішні дані