Хлопчиків буде значно менше – демографиня про тенденції народжуваності в Україні

Молоді за десяток років стало менше на третину

Співробітниця відділу досліджень демографічних процесів та демографічної політики Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАНУ, кандидатка економічних наук Світлана Аксьонова розповіла, як змінюється демографічна ситуація в Україні. Про це пише GreenPost.

На початок 2021 р. в Україні чисельність молоді віком 15-34 роки скоротилася майже на 30% порівняно з початком нового тисячоліття. Частка молоді в усій сукупності не перевищує 24%, тоді як у ще першому десятиріччі нового століття вона коливалась у межах 29-30%. Дві третини молоді мешкає у міських поселеннях і одна третина – у сільській місцевості.

Серед молоді до 25 років перевищення чоловіків над жінками є найбільшим, що пояснюється так званим «природним запасом» хлопчиків у сукупності новонароджених, який поступово зменшується і зникає, тому у віковій групі 25-34 років має місце певна статева рівновага, а після 35 років стає відчутною перевага жінок. Останнє немалою мірою спричинено доволі високою чоловічою надсмертністю у працездатному віці.

Кажучи «молодь», демографи мають на увазі і підлітків віком 15-17 років, і постпідлітків віком 18-19 років, і активних молодих людей віком 20-23 роки у період здобуття професії та віком 24-29 років у період пошуку роботи та набуття професійної майстерності, а також більш досвідчених і зрілих у віковому й соціальному відношенні осіб віком 30-34 роки.

«Як відображення різкого спаду народжуваності у кризових 1990-х роках віковий склад молоді змінився на користь її старших вікових груп. Так, на початку 2021 р. третину молодіжного контингенту становили особи віком 30-34 роки, тоді як у 2001 р. їх частка становила лише 23%. Частка осіб віком 15–28 років – тобто тих, хто розглядався як молоді люди у попередньому визначені – не перевищує 60 % у сукупності осіб віком 15–34 роки (тобто молоді у сучасному розумінні). Незначне зростання чисельності 15-19-річних осіб (і відповідно їх частки серед молоді) в останні роки відбувається завдяки посиленню дітородної активності на початку століття. Ця тенденція триватиме, оскільки підвищення народжуваності охопило 2002-2012 рр.», – розповідає Світлана Аксьонова.

Нагадаємо, аналітик Євген Істребін на сторінці в Facebook оприлюднив невтішну інформацію про різке зниження народжуваності в Україні.

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