Степанов запевнив в скороченні кількості госпіталізацій хворих з Covid-19

Ситуація з коронавірусом почала стабілізуватися по всіх регіонах, запевнив Степанов

Ситуація з захворюваністю на Covid-19 стабілізується, повідомив 13 квітня під час брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Брифінг транслювався на каналі КабМін в YouTube.

«Як ми прогнозували, ми вийшли на пік захворюваності третьої хвилі. Зараз ситуація почала стабілізуватися. Ми бачимо це по всіх регіонах», – повідомив очільник МОЗ.

За його словами, «кількість госпіталізацій на минулому тижні скоротилося на 2 тис. в порівнянні з попереднім тижнем. Також стабілізувався кількість викликів швидкої», – додав він.

Степанов закликав співробітників Нацполіціі, органів місцевого самоврядування та Госпродпотребслужби забезпечити контроль над дотриманням всіх карантинних обмежень.

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус заявив про зростання смертності від коронавірусу в світі.

Протягом доби 12 квітня в Україні було зафіксовано 11 680 нових випадків Covid-19. 11 квітня було зафіксовано 7 856 нових випадків.

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