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    ВООЗ заявила про зростання смертності від коронавірусу в світі

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    ВООЗ заявила про зростання смертності від коронавірусу в світі - ВООЗ заявила про зростання смертності від коронавірусу в світі
    ВООЗ заявила про зростання смертності від коронавірусу в світі
    Фото: David W Cerny / Reuters

    Глава ВООЗ закликав дотримуватися соціальну дистанцію, носити захисний маски, вдаватися до самоізоляції і іншим заходам

    Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус заявив про зростання смертності від коронавірусу в світі. Про це повідомляється на сайті ВООЗ.

    «Ми зараз спостерігаємо зростання випадків захворювання протягом семи тижнів поспіль і зростання смертності протягом чотирьох тижнів», - зазначив Гебреєсус.

    За його словами, вакцинація є не єдиним способом боротьби з Covid-19. Він закликав дотримуватися соціальну дистанцію, носити захисний маски, вдаватися до самоізоляції і іншим заходам.

    30 березня ВООЗ випустила доповідь за підсумками поїздки в китайську Вухань з метою з'ясувати походження коронавірусу. У доповіді говориться, що пандемія - швидше за все, не результат витоку з лабораторії.

    Точно встановити, де і коли з'явився коронавірус SARS-CoV-2, не вдалося. Як зазначалося раніше, зв'язок Covid-19 з ринком у Вухані не вдалося довести.

    Теги: вакцинація ВООЗ коронавірус
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