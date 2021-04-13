ВООЗ заявила про зростання смертності від коронавірусу в світі

Глава ВООЗ закликав дотримуватися соціальну дистанцію, носити захисний маски, вдаватися до самоізоляції і іншим заходам

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус заявив про зростання смертності від коронавірусу в світі. Про це повідомляється на сайті ВООЗ.

«Ми зараз спостерігаємо зростання випадків захворювання протягом семи тижнів поспіль і зростання смертності протягом чотирьох тижнів», - зазначив Гебреєсус.

За його словами, вакцинація є не єдиним способом боротьби з Covid-19. Він закликав дотримуватися соціальну дистанцію, носити захисний маски, вдаватися до самоізоляції і іншим заходам.

30 березня ВООЗ випустила доповідь за підсумками поїздки в китайську Вухань з метою з'ясувати походження коронавірусу. У доповіді говориться, що пандемія - швидше за все, не результат витоку з лабораторії.

Точно встановити, де і коли з'явився коронавірус SARS-CoV-2, не вдалося. Як зазначалося раніше, зв'язок Covid-19 з ринком у Вухані не вдалося довести.