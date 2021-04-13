В Україні різко зросла захворюваність на Covid-19 – 11 680 нових випадків

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 872 785 осіб

За минулу добу 457 людей в Україні померли у зв’язку з коронавірусом

11 680 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано в Україні станом на 13 квітня 2021 року, повідомив в Facebook очільник МОЗ Максим Степанов.

Зокрема, захворіли 501 дитина та 366 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 2 334 особи;

летальних випадків – 457;

одужало – 14 019 осіб;

здійснено тестувань за добу – 83 975 (зокрема методом ПЛР – 38 684, методом ІФА – 19 284, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 007).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 872 785 осіб;

одужало – 1 430 234 особи;

летальних випадків – 37 758;

проведено ПЛР-тестувань – 8 716 400.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 503), Харківській (904), Львівській (838), Київській (818) та Одеській (795) областях.

Станом на ранок 12 квітня було зафіксовано 7 856 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

За добу 10 квітня в Україні було зафіксовано 12112 нових випадків Covid-19.