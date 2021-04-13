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    В Україні різко зросла захворюваність на Covid-19 – 11 680 нових випадків

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    За весь час пандемії в Україні захворіло &ndash; 1 872 785 осіб - В Україні різко зросла захворюваність на Covid-19 – 11 680 нових випадків

    За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 872 785 осіб

    Фото: pixabay.com

    За минулу добу 457 людей в Україні померли у зв’язку з коронавірусом

    11 680 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано в Україні станом на 13 квітня 2021 року, повідомив в Facebook очільник МОЗ Максим Степанов.

    Зокрема, захворіли 501 дитина та 366 медпрацівників.

    Також за минулу добу

    • госпіталізовано – 2 334 особи;
    • летальних випадків – 457;
    • одужало – 14 019 осіб;
    • здійснено тестувань за добу – 83 975 (зокрема методом ПЛР – 38 684, методом ІФА – 19 284, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 007).

    За весь час пандемії в Україні

    • захворіло – 1 872 785 осіб;
    • одужало – 1 430 234 особи;
    • летальних випадків – 37 758;
    • проведено ПЛР-тестувань – 8 716 400.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 503), Харківській (904), Львівській (838), Київській (818) та Одеській (795) областях.

    Станом на ранок 12 квітня було зафіксовано 7 856 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

    За добу 10 квітня в Україні було зафіксовано 12112 нових випадків Covid-19.

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    Теги: Україна Максим Степанов коронавірус
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