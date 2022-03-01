#STOPinfoterror. Українцям дали поради для захисту інформаційного фронту
Громадяни України виступають інформаційним фронтом проти російської агресії
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Українцям радять не сперечатися з ботами, а доносити правду про війну росіянам
Центр протидії дезінформації при РНБО України дав поради для інформаційного фронту.
Він просить всіх небайдужих громадян дотримуватись наступних правил під час захисту інформаційного фронту:
- Не витрачайте ваш час на суперечку з ботами. Вони виконують свою роботу, за яку отримують гроші, а деякі з акаунтів автоматизовано генерують дезінформацію за допомогою штучного інтелекту.
- Спрямуйте енергію на формування дописів у соціальних мережах про реальний стан речей, особливо для росіян, оскільки там майже повністю обмежений доступ до правдивої інформації.
- Підтримуйте дух нашої армії! Пишіть слова подяки, підбадьорюйте українців! Наша єдність зараз дуже цінна.
- Якщо ви володієте іноземними мовами, робіть дописи для закордонної аудиторії, спілкуйтесь зі знайомими адміністраторами груп та каналів в інших країнах та поширюйте інформацію через них.
- Не забувайте скаржитись на інформаційних терористів.
Нагадаємо, окупанти здійснили масову розсилку фейкових електронних повідомлень про плани евакуації від імені української силової структури.
Також повідомлялося, що аферисти створили фейковий сайт «Повернися живим».
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