Повідомлення нібито від СБУ про електронні плани евакуації – це фейк

Ворог розсилає ось такі електронні листи українським користувачам

В СБУ закликали бути пильними – ігнорувати підозрілі листи та у жодному разу не переходити за вказаними посиланнями

Служба безпеки попередила про чергову ганебну спробу російських окупантів нашкодити українцям. Стало відомо про масову розсилку фейкових електронних повідомлень про електронні плани евакуації від імені української силової структури.

Ворог розсилає ось такі електронні листи українським користувачам. У них запитує нібито евакуаційні плани. Таким чином країна-агресор намагається встановити вірусне програмне забезпечення на комп’ютери українців та зібрати конфіденційну інформацію.

фото: СБУ

В СБУ закликали бути пильними – ігнорувати подібні листи та у жодному разу не переходити за вказаними посиланнями.

Вчора секретар РНБО Олексій Данілов попередив: Не сідайте в автобуси для «евакуації», це підступ росіян для входу в Київ.

Також повідомлялося, що аферисти створили фейковий сайт «Повернися живим».

Сьогодні, наприклад, окупанти обстріляли «Градами» евакуаційний транспорт, відправлений до Волновахи. Весь склад евакуаційної колони цілий і наразі перебуває в укриттях. Щойно вщухнуть обстріли, людей знову спробують евакуювати.

Нагадаємо, у місті Чернігів після артобстрілу окупантів загорівся гіпермаркет «Епіцентр», що на вулиці Шевченка.

До слова, голова Сумської ОДА попередив містян про агресора, який суне в обласний центр.

Також сьогодні окупанти знову атакують Київщину: під обстріл потрапила Біла Церква.

28 лютого російські окупанти обстріляли Харків: троє загиблих, 14 поранених.

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